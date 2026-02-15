井上中日のドラ1右腕は「レベルが違った」実戦初登板は1回完全投球　「ルーキーから結果を残しそう」「背番号11が似合ってるね！」

中西は即戦力右腕として期待を集める（C）産経新聞社

中日のドラフト1位右腕、中西聖輝がいよいよベールを脱いだ。

2月15日、DeNAと行われた練習試合（北谷）に8回から6番手でマウンドに上がるとファンから歓声も沸き起こった。

【動画】本当にルーキー？堂々としたマウンドさばきも評価された中西の投球シーン

先頭のドラフト3位ルーキーの宮下朝陽をストレートで遊ゴロに打ち取ると、現役ドラフトで中日からDeNAに移籍した濱将乃介をカーブで中飛、最後はこの試合で安打も出ていた「打てる捕手」松尾汐恩を再び147キロのストレートで遊飛に打ち取り、1イニング三者凡退と完全投球で封じ込めた。

直球と変化球のコンビネーションで制球に優れ、ルーキーながら落ち着いたマウンドさばきも光った。