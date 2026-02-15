ヤマハの「コンパクトカー」

自動車メーカーは、モーターショーなどのイベントで数多くのコンセプトカーを発表します。その多くは未来のデザインや技術の方向性を示すものですが、中には市販化が期待されながら、最終的に実現しなかったモデルも存在します。

世界的なオートバイメーカーとして知られるヤマハ発動機（以下、ヤマハ）が開発した「MOTIV（モティフ）」は、その代表例のひとつでした。

時計の針を少し戻すと、2013年開催の「第43回東京モーターショー」のヤマハブースは、これまでにない熱気に包まれていました。そこでヤマハが提案したのが、超小型シティカーコンセプトのMOTIVです。

公式説明ではパワーユニットはEVとガソリンの両方を想定しており、海外メディアではそのEV仕様を「MOTIV.e」として紹介しています。

これは、ヤマハが掲げる「多輪（マルチホイール）」研究の一環として提案された、超小型の都市型パーソナルモビリティです。二輪車開発で培ってきた「人機一体感」による「操縦する楽しさ」を、四輪車というパッケージで実現することを目指した意欲作でした。

MOTIVの最大の特徴は、その車体構造にあります。

開発には、かつてF1マシンの設計で名を馳せたゴードン・マレー氏が率いる「ゴードン・マレー・デザイン」が協力しており、同社のF1由来の技術である「iStream（アイ・ストリーム）」が採用されました。

これは、鋼管パイプの骨格とコンポジット（複合）素材のパネルを組み合わせたスケルトンフレーム構造です。

この構造により、高い剛性と軽量化を両立するだけでなく、ボディパネルを着せ替えるような柔軟なデザイン変更や、パワーユニットの多様化にも対応できる拡張性を持っていました。

MOTIVのボディサイズは全長2690mm×全幅1470mm×全高1480mm。軽自動車よりもさらにコンパクトな設計です。エクステリアは空力を意識したボディシェルを採用し、都市部での移動に適した凝縮感のあるデザインでまとめられていました。

乗車定員は2名で、EV仕様の展示車重量は730kg、レイアウトはRR（後輪駆動）とされ、1リッター直列3気筒エンジン搭載のガソリンモデルも想定されていました。なお海外報道では、EVパワートレインをザイテックが担当したとされています。

0-100km／h加速や最高速度などの動力性能は公式には明らかにされていませんが、海外メディアの報道では、0-100km／h加速は15秒未満、最高速度は約105km／h、実航続距離は100マイル超（約160km超）とされています。

また、充電は家庭用電源で約3時間、急速充電で約1時間とする報道もあり、シティコミューターとしての実用性も十分に考慮されていたことがうかがえます。

このMOTIVは、単なるデザインスタディではありませんでした。当時のトップが乗用車市場への参入を示唆し、2020年ごろの販売を視野に入れていたとも伝えられました。

二輪車の巨人がいよいよ四輪車事業へ本格参入するのではないかという期待感から、国内外のメディアで非常に大きな注目を集めました。特に、伝説的な設計者であるゴードン・マレー氏との提携や、現実的なパッケージングは、多くのクルマ好きに夢を見させるものでした。

しかし、残念ながらMOTIVが市販されることはありませんでした。

公式に詳細な理由は語られていませんが、2018年12月に公表された中期経営計画の文脈で、四輪事業参入が凍結されたことが報じられています。

その主な理由は、量産車として競争力を持たせるための投資回収のめどが立たなかったことだとされています。技術的な課題よりも、ビジネスとしての採算性が大きな壁となったようです。

現在も、公式な開発は凍結されたままですが、MOTIVはヤマハが四輪参入を夢見て挑戦した証として、今もコンセプトカーの歴史にその名を刻んでいます。