So-net、乃木坂46の新曲「My respect」を新CMに起用
ソニーネットワークコミュニケーションズは、インターネット接続サービス「So-net」の新テレビCMを2月15日から放映開始した。乃木坂46（ソニー・ミュージックエンタテインメント所属）の新アルバムリード曲「My respect」を起用した。
新CMのタイトルは『So-net｜感動モモ「乃木坂46で感動！篇」』。新CMはテレビ放映に加え、YouTubeでも公開する。
あわせて、So-netサービス開始30周年を記念し、乃木坂46×So-net第2弾キャンペーンを実施する。今回のキャンペーンに起用するメンバーは、3月12日のキャンペーン開始とともに発表する予定。
キャンペーンに先駆けて、「乃木坂46×So-net第二弾目前！プレキャンペーン」と題したXでのキャンペーンを開始。乃木坂46×So-net 第二弾キービジュアルステッカーが抽選で3名に当たる。キャンペーン期間は3月10日（火）23:59まで。
新CMのタイトルは『So-net｜感動モモ「乃木坂46で感動！篇」』。新CMはテレビ放映に加え、YouTubeでも公開する。
あわせて、So-netサービス開始30周年を記念し、乃木坂46×So-net第2弾キャンペーンを実施する。今回のキャンペーンに起用するメンバーは、3月12日のキャンペーン開始とともに発表する予定。
キャンペーンに先駆けて、「乃木坂46×So-net第二弾目前！プレキャンペーン」と題したXでのキャンペーンを開始。乃木坂46×So-net 第二弾キービジュアルステッカーが抽選で3名に当たる。キャンペーン期間は3月10日（火）23:59まで。