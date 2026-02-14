3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。2月9日（月）の放送では、大森のソロデビュー5周年を記念したファーストミニアルバム『OITOMA』（読み：オイトマ）のリリースと、書き下ろしの新曲「0.2mm」が映画「90メートル」（3月27日（金）公開）主題歌に起用された喜びを語りました。

大森元貴の新曲『0.2mm』が3月27日(金)より公開される映画「90メートル」主題歌に起用決定しました。

――大森のソロ活動5周年を記念した1stミニアルバム『OITOMA』が2月24日にリリースされます。2021年2月に1stデジタルEP『French』でソロデビューし、バンドとは異なるアート性を追求してきた大森。本作には「French」「Midnight」「絵画」といった代表曲に加え、絵本化もされた「メメント・モリ」、NHK Eテレ「天才てれびくん」（てれび戦士）への提供曲「こたえあわせ」のセルフカバー、さらに書き下ろしの新曲「0.2mm」を含む全6曲を収録。新曲「0.2mm」は、3月27日（金）に公開される山時聡真さんと菅野美穂さんがW主演をつとめる映画「90メートル」の主題歌に決定。親子愛を描いた物語に寄り添う楽曲となっており、2月5日より主題歌入りの本予告映像も解禁されています。大森：なんかさ、ちょっと待って！ 大森元貴、ソロが動くっすね！ また！（2025年5月にリリースした）「絵画」ぶりですか？若井：「絵画」ぶりか！大森：実は、気づいたらソロが5周年なんですよ！若井：えー！ そうか、2021年に！大森：（Mrs. GREEN APPLEが）活動休止中の頃に「French」（2021年2月リリース）でソロデビューしたので。若井：そうだね！大森：『OITOMA』というミニアルバムが出ます！「French」から最新曲まで入っています！若井：めっちゃ素敵なタイトル！大森：『OITOMA』！ いいでしょ！ ほしい？『OITOMA』！若井：ほしい！大森：いいよ、いいよ！若井：ちょうだい！大森：りょうちゃん（藤澤）、今“おいとま”してるもんね！若井：そうだね（笑）。大森：むかつく？若井：（うつむきながら）めっちゃむかつく……何を“おいとま”しとんねん！大森：協力し合おうぜ（笑）！ 体調不良だからね！若井：そうだな！大森：お前も「サマソニ（SUMMER SONIC 2022）」にいなかったときあるし！若井：あっ！ ……あぁ〜！ ウオオオォォォ〜!!大森：都合悪くなったら“変身”するのやめて（笑）。若井：（笑）。大森：最新曲「0.2mm」！ 本当に素敵な曲ができたので。これ、知らないでしょ？若井：マジで1mmも知らない！ いや、0.2mmも知らない!!大森：うわぁ！ これ、そうなんですよ！ 録ってたんですけど、スタッフに「あの2人（若井＆藤澤）には絶対共有しないでください」って言って（笑）。若井：そうなの!? めちゃくちゃ気になるんだけど！大森：新曲みたいな感じで楽しみにしてほしいなと思って！若井：うわ〜！ すごい楽しみになってきた！大森：『90メートル』という素敵な映画の主題歌になっておりますので、こちらもチェックしてほしいなと思います！

