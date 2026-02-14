Mrs. GREEN APPLE 大森元貴「『絶対、共有しないでください』って言って（笑）」藤澤＆若井に極秘でソロ新曲制作!? その深意は？
3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
2月9日（月）の放送では、大森のソロデビュー5周年を記念したファーストミニアルバム『OITOMA』（読み：オイトマ）のリリースと、書き下ろしの新曲「0.2mm」が映画「90メートル」（3月27日（金）公開）主題歌に起用された喜びを語りました。
――大森のソロ活動5周年を記念した1stミニアルバム『OITOMA』が2月24日にリリースされます。
2021年2月に1stデジタルEP『French』でソロデビューし、バンドとは異なるアート性を追求してきた大森。本作には「French」「Midnight」「絵画」といった代表曲に加え、絵本化もされた「メメント・モリ」、NHK Eテレ「天才てれびくん」（てれび戦士）への提供曲「こたえあわせ」のセルフカバー、さらに書き下ろしの新曲「0.2mm」を含む全6曲を収録。
新曲「0.2mm」は、3月27日（金）に公開される山時聡真さんと菅野美穂さんがW主演をつとめる映画「90メートル」の主題歌に決定。親子愛を描いた物語に寄り添う楽曲となっており、2月5日より主題歌入りの本予告映像も解禁されています。
＜ミセスからのメッセージ＞
大森：なんかさ、ちょっと待って！ 大森元貴、ソロが動くっすね！ また！（2025年5月にリリースした）「絵画」ぶりですか？
若井：「絵画」ぶりか！
大森：実は、気づいたらソロが5周年なんですよ！
若井：えー！ そうか、2021年に！
大森：（Mrs. GREEN APPLEが）活動休止中の頃に「French」（2021年2月リリース）でソロデビューしたので。
若井：そうだね！
大森：『OITOMA』というミニアルバムが出ます！「French」から最新曲まで入っています！
若井：めっちゃ素敵なタイトル！
大森：『OITOMA』！ いいでしょ！ ほしい？『OITOMA』！
若井：ほしい！
大森：いいよ、いいよ！
若井：ちょうだい！
大森：りょうちゃん（藤澤）、今“おいとま”してるもんね！
若井：そうだね（笑）。
大森：むかつく？
若井：（うつむきながら）めっちゃむかつく……何を“おいとま”しとんねん！
大森：協力し合おうぜ（笑）！ 体調不良だからね！
若井：そうだな！
大森：お前も「サマソニ（SUMMER SONIC 2022）」にいなかったときあるし！
若井：あっ！ ……あぁ〜！ ウオオオォォォ〜!!
大森：都合悪くなったら“変身”するのやめて（笑）。
若井：（笑）。
大森：最新曲「0.2mm」！ 本当に素敵な曲ができたので。これ、知らないでしょ？
若井：マジで1mmも知らない！ いや、0.2mmも知らない!!
大森：うわぁ！ これ、そうなんですよ！ 録ってたんですけど、スタッフに「あの2人（若井＆藤澤）には絶対共有しないでください」って言って（笑）。
若井：そうなの!? めちゃくちゃ気になるんだけど！
大森：新曲みたいな感じで楽しみにしてほしいなと思って！
若井：うわ〜！ すごい楽しみになってきた！
大森：『90メートル』という素敵な映画の主題歌になっておりますので、こちらもチェックしてほしいなと思います！
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
2月9日（月）の放送では、大森のソロデビュー5周年を記念したファーストミニアルバム『OITOMA』（読み：オイトマ）のリリースと、書き下ろしの新曲「0.2mm」が映画「90メートル」（3月27日（金）公開）主題歌に起用された喜びを語りました。
Mrs. GREEN APPLE 大森元貴
――大森のソロ活動5周年を記念した1stミニアルバム『OITOMA』が2月24日にリリースされます。
2021年2月に1stデジタルEP『French』でソロデビューし、バンドとは異なるアート性を追求してきた大森。本作には「French」「Midnight」「絵画」といった代表曲に加え、絵本化もされた「メメント・モリ」、NHK Eテレ「天才てれびくん」（てれび戦士）への提供曲「こたえあわせ」のセルフカバー、さらに書き下ろしの新曲「0.2mm」を含む全6曲を収録。
新曲「0.2mm」は、3月27日（金）に公開される山時聡真さんと菅野美穂さんがW主演をつとめる映画「90メートル」の主題歌に決定。親子愛を描いた物語に寄り添う楽曲となっており、2月5日より主題歌入りの本予告映像も解禁されています。
【NEWS】— 大森元貴STAFF (@MotokiOhmori_ST) February 4, 2026 https://twitter.com/MotokiOhmori_ST/status/2019124044218659170?ref_src=twsrc%5Etfw
大森元貴の新曲『0.2mm』が3月27日(金)より公開される映画「90メートル」主題歌に起用決定しました。
映画の本予告内で、楽曲も一部解禁されています。
▼映画「90メートル」公式HP
https://t.co/LBDMz39VDx https://t.co/LBDMz39VDx
皆さま、ぜひチェックしてください。#MotokiOhmori https://twitter.com/hashtag/MotokiOhmori?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#大森元貴 https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A7%E6%A3%AE%E5%85%83%E8%B2%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#02mm https://twitter.com/hashtag/02mm?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw… pic.twitter.com/8jlRhs1xm2 https://t.co/8jlRhs1xm2
＜ミセスからのメッセージ＞
大森：なんかさ、ちょっと待って！ 大森元貴、ソロが動くっすね！ また！（2025年5月にリリースした）「絵画」ぶりですか？
若井：「絵画」ぶりか！
大森：実は、気づいたらソロが5周年なんですよ！
若井：えー！ そうか、2021年に！
大森：（Mrs. GREEN APPLEが）活動休止中の頃に「French」（2021年2月リリース）でソロデビューしたので。
若井：そうだね！
大森：『OITOMA』というミニアルバムが出ます！「French」から最新曲まで入っています！
若井：めっちゃ素敵なタイトル！
大森：『OITOMA』！ いいでしょ！ ほしい？『OITOMA』！
若井：ほしい！
大森：いいよ、いいよ！
若井：ちょうだい！
大森：りょうちゃん（藤澤）、今“おいとま”してるもんね！
若井：そうだね（笑）。
大森：むかつく？
若井：（うつむきながら）めっちゃむかつく……何を“おいとま”しとんねん！
大森：協力し合おうぜ（笑）！ 体調不良だからね！
若井：そうだな！
大森：お前も「サマソニ（SUMMER SONIC 2022）」にいなかったときあるし！
若井：あっ！ ……あぁ〜！ ウオオオォォォ〜!!
大森：都合悪くなったら“変身”するのやめて（笑）。
若井：（笑）。
大森：最新曲「0.2mm」！ 本当に素敵な曲ができたので。これ、知らないでしょ？
若井：マジで1mmも知らない！ いや、0.2mmも知らない!!
大森：うわぁ！ これ、そうなんですよ！ 録ってたんですけど、スタッフに「あの2人（若井＆藤澤）には絶対共有しないでください」って言って（笑）。
若井：そうなの!? めちゃくちゃ気になるんだけど！
大森：新曲みたいな感じで楽しみにしてほしいなと思って！
若井：うわ〜！ すごい楽しみになってきた！
大森：『90メートル』という素敵な映画の主題歌になっておりますので、こちらもチェックしてほしいなと思います！
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 大森元貴、若井滉斗
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624