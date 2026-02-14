Snow Man向井康二「プライベート真逆」な一面 阿部亮平＆渡辺翔太が明かす
【モデルプレス＝2026/02/14】Snow Manの阿部亮平と渡辺翔太が、2月12日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜9時30分）に出演。向井康二のプライベートについて語った。
【写真】Snow Man、ドームツアーで炎使った圧巻演出
Snow Manは2月2日、TBS系スポーツ2026のテーマ曲となっており、TBSで中継される『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』（2月6日〜22日）でも使用されている新曲「STARS」を配信リリース。グループの公式YouTubeチャンネルでは「STARS」のMVが公開されており、メンバーが4組に分かれてスポーツを頑張っている子どもたちを応援する様子が映されている。
阿部は向井とともにスキージャンプを飛ぶ子どもたちを応援。向井は自身のInstagramなどでスノーボードをしている姿などを披露しているが、ウィンタースポーツの経験が「ほぼない」という阿部は「スキージャンプの近くがパウダースノーが有名なゲレンデで、俺がメイクしてる間に康二が『4本滑ってきたわ』って。それ聞いて、終わった後、康二に教えてもらいたいなと思って…。康二先生の直々のレッスンを受けてきました」と向井にスノーボードを教わったことを語った。そして、「めっちゃ楽しかった」と向井とのスノーボードを振り返り、「康二がマジで上手いの。斜面ですごくクルクル回るの。何もないところでジャンプするし」と向井のスノーボード技術を絶賛した。
すると渡辺は「康二、自分のInstagramとかで自分の滑ってる動画とかを上げるじゃない。プライベート二枚目ですから。テレビで滑ったこととか無しにするのにゲレンデの滑りは見せちゃうっていう」と向井の仕事とプライベートのギャップに言及。阿部が「翔太って康二のプライベート二枚目話好きだよね。大好物でしょ」と笑うと、渡辺は「おもろいじゃん。テレビでボケてイジられて輝いてるやつがプライベート真逆なんだぜ。おもろすぎるだろ」と話した。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】Snow Man、ドームツアーで炎使った圧巻演出
◆阿部亮平、向井康二とスノボ
Snow Manは2月2日、TBS系スポーツ2026のテーマ曲となっており、TBSで中継される『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』（2月6日〜22日）でも使用されている新曲「STARS」を配信リリース。グループの公式YouTubeチャンネルでは「STARS」のMVが公開されており、メンバーが4組に分かれてスポーツを頑張っている子どもたちを応援する様子が映されている。
◆渡辺翔太、向井康二は「プライベート真逆」
すると渡辺は「康二、自分のInstagramとかで自分の滑ってる動画とかを上げるじゃない。プライベート二枚目ですから。テレビで滑ったこととか無しにするのにゲレンデの滑りは見せちゃうっていう」と向井の仕事とプライベートのギャップに言及。阿部が「翔太って康二のプライベート二枚目話好きだよね。大好物でしょ」と笑うと、渡辺は「おもろいじゃん。テレビでボケてイジられて輝いてるやつがプライベート真逆なんだぜ。おもろすぎるだろ」と話した。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】