大宮vs札幌 スタメン発表
[2.14 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第2節](NACK)
※14:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 24 トム・グローバー
DF 13 イヨハ理ヘンリー
DF 34 村上陽介
DF 37 関口凱心
DF 88 西尾隆矢
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 16 加藤玄
MF 23 杉本健勇
MF 45 山本桜大
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 1 笠原昂史
DF 22 茂木力也
DF 33 和田拓也
DF 44 木寺優直
MF 3 加藤聖
MF 15 中山昂大
MF 27 松井匠
FW 11 カプリーニ
FW 20 日高元
監督
宮沢悠生
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 24 田川知樹
DF 2 高尾瑠
DF 3 パク・ミンギュ
DF 15 家泉怜依
DF 47 西野奨太
MF 5 福森晃斗
MF 7 スパチョーク
MF 18 木戸柊摩
MF 27 荒野拓馬
MF 71 白井陽斗
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 25 大崎玲央
DF 50 浦上仁騎
MF 10 宮澤裕樹
MF 14 田中克幸
MF 31 堀米悠斗
FW 19 ティラパット
FW 22 キングロード・サフォ
FW 23 大森真吾
監督
川井健太
