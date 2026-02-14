[2.14 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第2節](NACK)

※14:00開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[RB大宮アルディージャ]

先発

GK 24 トム・グローバー

DF 13 イヨハ理ヘンリー

DF 34 村上陽介

DF 37 関口凱心

DF 88 西尾隆矢

MF 7 小島幹敏

MF 14 泉柊椰

MF 16 加藤玄

MF 23 杉本健勇

MF 45 山本桜大

FW 90 オリオラ・サンデー

控え

GK 1 笠原昂史

DF 22 茂木力也

DF 33 和田拓也

DF 44 木寺優直

MF 3 加藤聖

MF 15 中山昂大

MF 27 松井匠

FW 11 カプリーニ

FW 20 日高元

監督

宮沢悠生

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 24 田川知樹

DF 2 高尾瑠

DF 3 パク・ミンギュ

DF 15 家泉怜依

DF 47 西野奨太

MF 5 福森晃斗

MF 7 スパチョーク

MF 18 木戸柊摩

MF 27 荒野拓馬

MF 71 白井陽斗

FW 20 アマドゥ・バカヨコ

控え

GK 1 菅野孝憲

DF 25 大崎玲央

DF 50 浦上仁騎

MF 10 宮澤裕樹

MF 14 田中克幸

MF 31 堀米悠斗

FW 19 ティラパット

FW 22 キングロード・サフォ

FW 23 大森真吾

監督

川井健太