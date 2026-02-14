ボイスドラマも、描き下ろしグッズも、あるんだよ　名古屋市交通局×まどマギ×JR東海コラボ開催【2／20〜4／19】

アニメ「魔法少女まどか☆マギカ」と名古屋市交通局、JR東海がコラボ。2026年2月20日〜4月19日の期間、イベント「名古屋市交通局×魔法少女まどか☆マギカ with JR東海［推し旅］」が開催される。

スタンプラリー制覇特典にコラボ商品、ガラポン景品など…グッズを一覧

名古屋市営地下鉄とのコラボでは、各路線のうち5駅を巡り、5人のキャラクターのスタンプを集めるスタンプラリーを開催。

5つ集めると、「アニメガ×ソフマップ 名古屋駅西店」で、限定ステッカー（全2種ランダム）をもらえる。

対象の駅とスタンプは、上飯田線 平安通駅で「鹿目まどか」、名城線 大曽根駅で「暁美ほむら」、東山線 今池駅で「巴マミ」、鶴舞線 上前津駅で「美樹さやか」、桜通線 久屋大通駅で「佐倉杏子」。各駅にはそれぞれのキャラクターのパネルも設置される。

また、オリジナルグッズが当たる「ガラポンくじ」（1回660円、以下税込み）を、名古屋駅西口から歩いてすぐの「アニメガ×ソフマップ 名古屋駅西店」で実施する。

前半（2月20日〜3月19日）のA賞は「メタリックアクリルボード」（全5種）、B賞は「スタンドポップ」（全5種）、C賞は「インスタントフォト風カード」（全12種）。

後半（3月20日〜4月19日）のA賞は「メタリックアクリルボード」（前半と同一）、B賞は「繋がるミニキャラチャーム」（全6種）、C賞は「キラキラポストカード」（全12種）。

名古屋への行き帰りは、ボイスドラマと共に

「アニメガ×ソフマップ 名古屋駅西店」では、新規描き下ろしイラストやミニキャラを使用したオリジナルコラボグッズも販売される。

ラインアップは、「等身アクリルスタンド」（全6種、各1650円）、「ミニキャラアクリルスタンド」（全6種、各1320円）、「クリアファイル」（全5種、各550円）、「クリアマルチケース」（全5種、各1100円）、「スリムタペストリー」（全5種、各1980円）、「トレーディングワイヤーキーホルダー」（全5種ランダム、単品880円、BOX4400円）、「トレーディングハート缶バッジ（等身）」（全5種ランダム、単品550円、BOX2750円）、「トレーディングハート缶バッジ（ミニキャラ）」（全6種ランダム、単品550円、BOX3300円）。

2000円購入ごとに「定期券風カード」（全5種ランダム）が1枚もらえる。

JR東海の「推し旅」とのコラボでは、魔法少女たちによるオリジナルボイスドラマを楽しめる。

ボイスドラマは、名古屋に向かう車内では鹿目まどか、暁美ほむらが。名古屋から帰る車内では巴マミ、美樹さやか、佐倉杏子が登場。

そしてこのボイスドラマを聞いた乗客は、描きおろしイラストを使用した選べる「ミニミニアクリルスタンド」と交換できる新幹線乗車証明がゲットできる。

アクリルスタンドの引き換え場所も、「アニメガ×ソフマップ 名古屋駅西店」だ。