【コトブキヤコレクション2026】 2月13日～15日 開催中 会場： 秋葉原UDXギャラリー 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX4階

コトブキヤは2月13日から15日まで秋葉原UDX4階 秋葉原UDXギャラリーにて開催中の「コトブキヤコレクション2026」にて、スケールフィギュアの新作商品を公開している。

今回公開されたのは「Fate/Strange Fake」より「フランチェスカ・プレラーティ」デコマスや「カナン様はあくまでチョロい」より「高潔カナン」原型など。

「フランチェスカ・プレラーティ」は可憐な中に妖しさを漂わせる表情の再現度が高く、「高潔カナン」はメイド服風のビキニとグラマラスなボディラインが細やかに造形されている。

また、「超かぐや姫！」より「かぐや」と「月見ヤチヨ バトル衣装」のフィギュア化が発表。「カードキャプターさくら クリアカード編」より新たに「木之本桜 [包囲(シージュ)]コスチュームVer.」、「しゅごキャラ！」の「アミュレットスペード」のフィギュア化も発表された。

フランチェスカ・プレラーティ

高潔カナン

シルフィエット・グレイラット

OSHI WORKS フリーレン

ARTFX J ミリオンズ・ナイヴズ TRIGUN STAMPEDE Ver.

