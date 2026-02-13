【A4studio】板橋区大山、新築「タワマン」がガラガラ…再開発「大失敗」と地元住民から声が上がるワケ

東武東上線で池袋駅まで直通6分、新宿駅や渋谷駅などの東京都心まで30分以内と、アクセス良好な板橋区の大山エリア。ここでは現在複数の再開発事業が行われている。

なかでも先日Xで話題となったのが、2024年末に大山駅近くに竣工したツインタワーマンション「シティタワーズ板橋大山」だ。注目を集めたXのポストでは、午後7時ごろのシティタワーズ板橋大山の様子を収めた動画を添付し、《2024年にとっくに完成しているのに、今も部屋の灯りはほぼついていません》と指摘。

このタワーマンション建設にあたっては、地元民から親しまれてきた「ハッピーロード大山商店街」のアーケードが一部取り壊されたことも問題視されていた。

建設前に立ち退きを命じられた地元スーパー「コモディイイダ大山店」の飯田武男社長は東京新聞の取材に対し、《東京でも指折りの素晴らしい商店街を分断し、アーケードを壊して買い物難民を生む。こんな再開発に一体何のメリットがあるんですか。絶対に反対しなくちゃいけない》と強くタワマン建設に反対していたのだ。

こうした地元民の落胆の声や反対の声がみられるなか、なぜ板橋区大山のタワマンは”ガラガラ状態”となっているのか。今回は住宅ジャーナリストの榊淳司氏に話を聞いた。（以下「」内は榊氏の発言）

記事前編は【板橋区大山「タワマン建設」が波紋…「商店街取り壊し」に地元住民の激しい反対も、訴え届かず】から。

“明かりのつかない空室”が多いワケ

複雑な背景のもと建設計画が進んでいた模様のシティタワーズ板橋大山だが、せっかく完成したにもかかわらず、なぜ現在明かりのつかない空室が目立つのか。

「シティタワーズ板橋大山の場合は、引き渡し時期（入居可能時期）が2026年6月下旬ごろに予定されているため、空室が多いのは当たり前のこと。今年後半からマンションの明かりも増えるのではないでしょうか。

ただ、現在マンション価格は年々高騰しており、デベロッパーはその相場の上昇に合わせて販売価格を相場より2倍ほど上乗せして売っている状況なのです。マンション価格が上がり続ける限り、デベロッパーは販売価格をなるべく上げて、利益を最大化するために“売り惜しみ”をする可能性はあります」

シティタワーズ板橋大山のデベロッパーは、こうした“売り惜しみ”をすることで利益を上げてきた成功体験があることから、今回もまた引き渡し時期を延長することもあり得ると榊氏は言う。

「通常はマンションが完成してから2年以内に完売することが理想的です。しかしシティタワーズ板橋大山のデベロッパーは、マンション完成後にたとえ半分しか売れていなかったとしても、焦るどころか、まだ値段を吊り上げて売れる余地があると考えているのではないでしょうか。

余談ですが3月の決算期に引き渡しをすると、前年度の売上として予定以上の売上が計上されてしまい、デベロッパー企業が支払う税金が増えてしまいます。それを避けるために、デベロッパーが節税対策として引き渡し時期を調整し、結果引き渡しまでの期間が延長されることも多いのです。特にシティタワーズ板橋大山はその傾向が顕著ですね」

地元民から不評の大山再開発の功罪

地元住民からは“大失敗”とも言われてしまっている大山の再開発だが、榊氏にこの再開発によるメリットはあるのか聞いてみた。

「再開発が失敗だとするか成功だとするかは、もちろん評価する人によるので一概に失敗だったとは言えません。再開発をしてよくなった点としては、地域の活性化につながっているということが挙げられるでしょう。

引き渡しはこれからですが、タワマンができたことで大山に住む人が増えることは確実です。そうすると駅の乗降者数が増加して駅の売上がよくなることで、例えば構内が広くなったり、きれいにリフォームされたりすることもあるでしょう。また地元のスーパーやコンビニでの売上もよくなる、さらに区の住民税収入が増えて、区民のニーズに応えた施策や街づくりが進むこともあり、何かしらその地域に対して貢献はされるはずです」

一方で、もともと住んでいた地元民の視点から見た再開発についてはどうなのか。

「地元民からすれば、住み慣れて居心地がよかった街が変化していくことは、うっとうしいと感じることもあるでしょう。例えばタワマン低層階にある商業施設は、賃料を安定して払える店舗を揃えたがるデベロッパーの意向がありますので、どうしても当たり障りのない無難な店舗が集まります。

こうしたことは、これまで地域の持ち味として活きてきた“人と人が触れ合う下町的な風情”が失われることになり、地元民が期待していたものとは程遠い結果になってしまう。再開発でのメリットもありますが、地域ならではの特色が薄くなり、均一化されてしまうというデメリットもあるでしょう」

――板橋区大山の再開発事業は現在も引き続き進んでいる。ハッピーロード大山商店街など、その街ならではのよさを失わない形での再開発を進めるための議論は、もっと盛んに行われるべきなのかもしれない。

（取材・文＝瑠璃光丸凪／A4studio）

【もっと読む】《2030年に暴落する街一覧》マンクラ界隈も焦る「勝どき・晴海のタワマンバブル崩壊」ついに秒読みへ

【もっと読む】《2030年に暴落する街一覧》マンクラ界隈も焦る「勝どき・晴海のタワマンバブル崩壊」ついに秒読みへ