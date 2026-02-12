この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元メジャーバンドマンが解説、DV彼氏から抜け出せない本当の理由と「安全な別れ方」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ロックバンド「JUJoe（ユジョー）」の元ボーカル・ギターで、株式会社ヒライ企画代表取締役の平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「『優しいバンドマン彼氏』が豹変する理由｜DVの心理と距離の取り方」と題した動画を公開。恋人からのDV（ドメスティック・バイオレンス）に悩む人に向けて、加害者の心理的特徴と安全な別れ方について解説した。



動画は、視聴者から寄せられた「バンドマンの彼氏からDVを受けており、別れたいが別れられない」という相談を取り上げる形で進行。平井氏は、自身の周りでも同様のケースを見聞きしてきた経験から、DV気質の人にはいくつかの共通した特徴があると指摘する。



平井氏によると、DV加害者の多くは「人に好かれたい」という承認欲求が非常に強く、相手に合わせようと過度に我慢を重ねる「合わせ癖」が見られるという。これは「愛着障害」に起因する場合も多く、自分の感情や欲求を押し殺して相手に合わせ続けることでストレスを溜め込む。そして、その我慢が限界に達した時、溜め込んだ不満が暴力という形で爆発するのだと解説した。氏は、このとき加害者は「こんなにやってあげているのに」という歪んだ被害者意識を持っていることが多いと、その複雑な心理を分析した。



一方で、被害者側がDV関係から抜け出せない理由については、「殴られて嫌な気持ちもあるが、別れて一人で孤独になることの方がずっと辛い」という依存的な心理が働いていると説明。特にバンドマンの場合、「ステージ上ではかっこいい」といった一面が、別れを決断できない一因になることもあると語った。



最後に平井氏は、DV関係を清算するためにはまず物理的に距離を取り、弁護士などの第三者機関に相談することが最も重要だと強調。当事者同士で解決しようとせず、法的な手続きを踏むことで「きっちり決着させられるはずだ」と述べ、一人で抱え込まずに外部の助けを求めるよう強く促した。