【埼玉】緑あふれるカフェ・レストラン厳選3選！ 週末の予定はここで決まり
静寂に包まれた隠れ家から望む自然が描く一大パノラマ／Café 水のほとり
移住先を探していた際、この景観に一目で心奪われたという店主の鹿島要子さん。当初は砂利だらけの川べりを、憧れのガーデナーであるターシャ・テューダー風に整えて楽んでいましたが、この景色を独り占めしているのはもったいないとカフェの開業を決意。セージグリーンの壁や建具が目を惹く内装は、店主が自ら調色して塗装を施したもの。趣味のいい調度品に囲まれた店内は、友人の別荘を訪れたような気分にしてくれます。デザートは15年間で幾度も変化してきましたが、現在は栗ぜんざい、杏仁豆腐、ジュレ、アップルパイの4種が定番に。どれも景観と調和するかのごとく自然な甘さで、季節を問わず楽しめると、ここに落ち着いたといいます。夏は川の冷たさに触れ、冬は薪ストーブのぬくもりに包まれる…そんな季節ごとの楽しみが、ここには詰まっています。
■Café 水のほとり（かふぇ みずのほとり）
住所：埼玉県秩父郡皆野町下田野351-3
TEL：090-6569-0416
営業時間：12時〜日暮れ
定休日：月〜金曜（月曜が祝日の場合は営業）
レトロな木造校舎で地元たっぷり給食風プレート／分校カフェ MOZART
和紙で知られる小川町は、有機農業が盛んな町でもあり、特に下里と呼ばれる地区は、多くの農家が有機農業を行っています。そんな下里地区に、木造校舎の旧小川町立小川小学校下里分校が残っていて、2011年に廃校となりましたが、用務員棟をリノベーションし、一部をカフェとし て再始動。校庭には往時を思わせるボールが置いてあり、自由に使うことも。カフェ向かいの校舎は一般公開日以外入れませんが、外からかつての姿を覗いてみましょう。カフェでは有機農業で作られた地元野菜、小川町産の米などを使用した給食風プレートメニューが人気。旬の野菜を使い、メニューは日替わり。合成保存料、合成着色料、人工甘味料など一切使用せず、自然の素材を活かしています。里山の長閑な風景に癒やされ、ノスタルジックなひと時を。
■分校カフェ MOZART（ぶんこうかふぇ もざーと）
住所：埼玉県比企郡小川町下里824-1
TEL：0493-81-3015
営業時間：11〜16時（15時LO）※売り切れ次第終了
定休日：金曜
自家栽培の野菜がおいしいお花屋さんのガーデンカフェ／Garden ＆ Cafe Prunus
のどかな田園風景の中に、ぽつんとたたずむ一軒家をリノベーションした、別荘のようなガーデンカフェ。同市にあるフラワーショップ「アトリエかれん」が手がけており、緑あふれるガーデンの中のテラス席が自慢。ハーブや花を育てるフラワーガーデンに、季節の野菜を栽培する自家菜園、園芸用品のショップなどがあり、敷地内を散歩できるほど広々。シンボルの大きなヤマザクラの木は毎年春になると美しく咲き、開花を楽しみに待つ常連客も多いとのこと。カフェで提供するのは、自家菜園をはじめ、東松山などの地元野菜をふんだんに使った手作り料理。ランチでは、季節変わりの料理をはじめ、メインを3種類から選べます。栄養・ボリュームともに満点なのがうれしい。
■Garden ＆ Cafe Prunus（がーでんあんどかふぇ ぷらなす）
住所：埼玉県東松山市大谷1549-3
TEL：0493-81-5607
営業時間：11〜17時（16時LO）、ランチは11〜15時LO
定休日：金曜
