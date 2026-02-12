スタバ桜グッズ2026登場　きらめく限定ボトル＆マグ発売

スターバックスコーヒージャパンは2月16日20時から、公式オンラインストアで桜をモチーフにした限定グッズの先行販売を開始する。店舗での販売は2月18日から行う。

2026年の桜グッズのテーマは「SAKURA Shine Brightly」。繊細に描かれた桜と、きらめきを取り入れたボトルやタンブラーなどを展開する。

主な販売ラインアップは以下の通り（価格はすべて税込）。

スターバックス「SAKURA Shine Brightly」

〈桜グッズ 主な商品（一部抜粋）〉

◆SAKURA2026グラスタンブラーピンク 473ml

淡いピンクのグラスに立体的な桜をあしらったグラスタンブラー。ふたとストロー付きで、冷たいドリンク専用。グラス上部の「STARBUCKS」ロゴが印象的なデザイン。好きなドリンク1杯と引き換え可能なチケット付き。3,500円。

SAKURA2026グラスタンブラーピンク 473ml

◆SAKURA2026ステンレスTOGOボトル ピンクベージュ＆ゴールド 473ml

店舗提供カップの形状をモチーフにしたステンレスボトル。ロック機能付きのふたを備える。ピンクベージュを基調に、繊細な桜を描いた華やかなデザインで、底面のゴールドがアクセント。サイレンロゴは立体感のあるエンボス加工。真空二重構造で保温・保冷に対応。オンラインストア名入れサービス対象。ドリンクチケット付き。5,550円。

SAKURA2026ステンレスTOGOボトル ピンクベージュ＆ゴールド 473ml

◆SAKURA2026カラーチェンジングコールドカップタンブラー 710ml

冷たい飲み物を注ぐと本体の色が濃いピンクに変化するタンブラー。桜モチーフのストローキャップは取り外し可能。ドリンクチケット付き。3,450円。

SAKURA2026カラーチェンジングコールドカップタンブラー 710ml

◆SAKURA2026ハンディーステンレスボトル ピンクベージュ 500ml

春空に舞う桜をイメージしたデザイン。淡い色調にパール加工とラインアートを施した。真空二重構造。ドリンクチケット付き。5,600円。

SAKURA2026ハンディーステンレスボトル ピンクベージュ 500ml

◆SAKURA2026ステンレスボトル メタリックライトピンク 473ml

輝きのあるメタリックライトピンクに桜を描いたボトル。ロック機能付き。真空二重構造。オンラインストア名入れサービス対象。ドリンクチケット付き。4,950円。

SAKURA2026ステンレスボトル メタリックライトピンク 473ml

◆SAKURA2026マグマーブル 355ml

桜の花びらを思わせるマーブル模様に、クレイ素材の質感を組み合わせたマグカップ。サイレンロゴはエンボス加工。2,750円。

SAKURA2026マグマーブル 355ml

◆SAKURA2026耐熱グラスマグゴールド 355ml

底面にゴールドリングを配した耐熱グラスマグ。桜柄もゴールドを基調とし、ピンクをアクセントに用いた大人向けのデザイン。3,500円。

SAKURA2026耐熱グラスマグゴールド 355ml

◆SAKURA2026ステンレスボトル グリッターピンクベージュ 355ml

全面にグリッター加工を施したステンレスボトル。縦にレーザー加工した「STARBUCKS」ロゴが特徴。真空二重構造。ドリンクチケット付き。4,750円。

SAKURA2026ステンレスボトル グリッターピンクベージュ 355ml

◆SAKURA2026カラーチェンジングボトル 473ml

冷たい飲み物を入れると透明からピンクに変化。ふたは二重構造で、氷の出し入れや洗浄がしやすい設計。本体にはホログラム加工を施した。ドリンクチケット付き。3,450円。

SAKURA2026カラーチェンジングボトル 473ml

◆SAKURA2026コースター シャイニーピンク

動かすたび桜型のグリッターがきらめくコースター。滑りにくいシリコンカバー付き。2,000円。

SAKURA2026コースター シャイニーピンク

◆SAKURA2026ベアリスタキーチェーン

ライトピンクのボア素材を使用したベアリスタ。桜色のドレス姿で、桜型チャームが付属。2,500円。

SAKURA2026ベアリスタキーチェーン

◆SAKURA2026保冷トートバッグ

縦キルティング仕様の保冷バッグ。淡いピンク地にロゴと桜を白刺繍で表現。2,500円。

SAKURA2026保冷トートバッグ

〈オンライン限定商品〉

以下はオンラインストアで販売を開始する（後日、店舗販売の可能性あり）。

以下の商品は、オンラインストアでのみ販売を開始する。ただし、後日店舗でも販売される場合もある。

◆SAKURA2026ステンレスボトルメタリックピンク473ml

メタリックピンクの華やかな輝きと、繊細に描かれた桜が特徴のステンレスボトル。オンラインストア名入れサービスの対象商品。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込5,150円。

SAKURA2026ステンレスボトルメタリックピンク473ml

◆SAKURA2026ステンレスロゴボトルマットピンク473ml

ころんとしたかわいらしいフォルムのステンレスボトル。淡いピンクのマットボディに、桜の花やつぼみを描き、サイレンのロゴを立体感のあるエンボス加工で施した。オンラインストア名入れサービスの対象商品。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込4,950円。

SAKURA2026ステンレスロゴボトルマットピンク473ml

◆SAKURA20263WAYステンレスタンブラーSTANLEYマーブル414ml

アメリカの老舗ボトルブランド「STANLEY」の3wayステンレスタンブラー。淡いピンクに繊細なマーブル模様が広がるデザイン。フタのカバーパーツを回転させることで「直接飲む」「ストローをさして飲む」「飲み口を閉じる」の3通りの使い方ができる。オンラインストア名入れサービスの対象商品。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込5,350円。

SAKURA20263WAYステンレスタンブラーSTANLEYマーブル414ml

◆SAKURA2026ランチョンマット

繊細な桜をメタリックピンクで表現したカフェマット。丸めて持ち運べる便利なゴムバンド付き。税込2,500円。

SAKURA2026ランチョンマット

〈日本の春モチーフ商品も〉

このほか、日本の春をテーマにした「Been There Series」3商品も登場。さらに、東京・目黒の「STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO」限定の桜グッズも、同店およびオンラインストアで販売する。

「Been There Series」3商品

「STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO」の桜グッズ