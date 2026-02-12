ZEN

マギウェイは、Questyleの新しい有線イヤフォンとして、8,910円の「ZEN」を2月20日に発売する。

「音を派手に演出するのではなく、音楽が本来持つ情報を正確に伝えることを目的に設計した」というイヤフォン。ドライバー、ハウジング、ケーブル、イヤーピースまで、すべてを音質視点から再設計。「長時間でも自然で疲れにくい再生」を目指した。

9.6mm径のシングルダイナミックドライバーを搭載。振動板のエッジには高弾性PU、振動板には天然植物繊維ベースの複合振動板を採用した。

高弾性PUエッジにより振動板の動きを安定させ、低域の量感と制動のバランスを最適化。振動板は中域の温かみあるボーカル表現と高域の滑らかで自然なディテール再現を両立。前腔容積を音響シミュレーションにより最適化し、不要な共振や定在波を抑制した。

イヤーピースは本体構造に合わせた専用設計で、XS／S／M／L／XLの計5サイズを同梱。エントリー価格帯では珍しい充実したサイズ展開で、より多くの耳型に最適にフィットするとのこと。

専用設計イヤーピースと、最適化されたハウジング構造により高い物理的遮音性能を実現した。

筐体は鏡面仕上げのオールメタルハウジングに、イオンPVD蒸着コーティングを施した。ケーブルはOFC銀メッキ線を採用し、高域の透明感、中域の自然な質感、引き締まった低域伝送を支えている。

インピーダンスは22Ωで、感度は106dB。再生周波数帯域は20Hz～20kHz。入力プラグは3.5mmステレオミニ。重量は21.5g。