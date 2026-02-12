筋肉系ユーチューバーぷろたんが12日までにYouTubeチャンネルを更新。持病の自己免疫疾患が再発したとして当面、療養することを報告した。

ぷろたんは6〜7年前に「扁桃病巣疾患」という自己免疫疾患を発症し、全身に湿疹が広がる「滴状乾癬（てきじょうかんせん）」に悩まされたという。扁桃腺を摘出する手術を受け、一時は「寛解」に至っていたというが、今回再発したという。

症状については「（湿疹は）今は10のうち2、3くらいなんですけど、本当に悪くなると首から下の皮膚が見えないレベルで全部に出る。それが1、2週間、1カ月くらいで治るんだったらまだいいですけと、3カ月とか、その見た目が良くなるまでにかかってしまう結構厄介な病気」「別に死に直結する病気じゃないし、身体も元気なんですけど、見た目だけが本当にどんどん侵食される。夜、鏡見るたびに新しいの出てどんどん侵食されていくんですよ」と説明。人に見られるユーチュバーという職業柄、「メンタル的、精神的にきつい」と吐露した。

再発した原因については、元々、免疫疾患を持つ体質の上にボディビル大会出場のために過度な減量を行ったことなどが挙げられるという。「ゆっくり休もうかなと思います。休むしかないんで。なるべく休止時間取らないように、忘れられちゃう職業なんで。すぐ復帰できるように頑張りたい」と述べた。