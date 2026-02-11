この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【最新版】WAON残高が使える!? 進化した『イオンペイ（iAEONアプリ・イオンウォレットアプリ）』について徹底解説！」と題した動画を公開。イオンの決済サービス「イオンペイ」の最新のアップデート内容と、それに伴う2つの公式アプリ「iAEONアプリ」「イオンウォレットアプリ」の最適な使い方・使い分け方法を解説した。



動画ではまず、イオンペイに関する直近の2つの大きな改定について触れられた。1つ目は、従来のコード払いに加え、新たに「WAONのタッチ決済」が追加されたこと。2つ目は、「AEON Payのコード払い残高」と「WAONの残高」を相互に移行できるようになったことだ。これにより、これまで支払い方法によって利用できる店舗が分かれていた問題が解消され、全国約430万店舗でイオンペイが利用可能になったと説明した。



次に、イオンペイが使える「iAEONアプリ」と「イオンウォレットアプリ」の違いについて解説。iAEONアプリがポイント管理、決済、クーポンなどイオンのサービスを集約した「トータルアプリ」であるのに対し、イオンウォレットアプリはイオンカードの明細確認や設定に特化した「公式アプリ」であると位置づけた。その上で、イオンペイを利用する際は「iAEONアプリ」を推奨するとした。その理由として、iAEONアプリでは決済時にWAON POINTの会員コードを同時に提示できるため、クーポンやオーナーズカードの特典適用が一度のスキャンで完了する利便性を挙げている。一方、イオンウォレットアプリにはこの会員コード提示機能がないため、ポイントや特典を最大限活用するにはiAEONアプリが最適だと結論づけた。



動画の後半では、iAEONアプリの具体的な使い方を解説。イオンペイの支払い方法として「イオンカードを支払元としたコード払い」「残高へチャージしてのコード払い」「スマホタッチ決済を行うWAONタッチ」の3種類があることを紹介。さらに、クーポン機能、レシートレス機能、オーナーズカード機能なども、会員コードを提示することで会計時に自動的に適用されるため、登録さえ済ませておけば手間なく特典を受けられると説明した。



今回のアップデートにより、一つのアプリでより多くの店舗でお得に買い物ができるようになったイオンペイ。自身の支払いスタイルに合わせて設定を見直し、活用してみてはいかがだろうか。