Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の宮田俊哉（３７）が、ディズニー＆ピクサーの最新作「私がビーバーになる時」（３月１３日公開）の日本版声優を務めることが１０日、分かった。

「もしも動物の世界に入れたら」というユニークな“もしもの世界”を描く作品で、宮田が演じるローフは、中身は人間の主人公メイベル（日本版声優は芳根京子）が出会う、のんびり屋すぎて食べられがちな癒やし系ビーバー。宮田が“ガチビーバー”特殊メイクから“イケメンビーバー”コスプレに変化していく解禁企画も実施された。

宮田は「ローフ役を本当にやりたい！とずっと毎日のように願っていたので、決まったと聞いた時はすごくうれしかった」と喜び、役について「自分との共通点はわりとどんな環境でもすんなり受け入れられることかな。ちょっと面倒くさがりなところも似てるなって思います」と語った。

宮田と対面したダニエル・チョン監督も「チャーミングでキュートな方でローフにぴったり」と太鼓判。「流れに身を任せて、全部はわかってないんだけれども、周りを受け入れるよ、何が来てもいいよという雰囲気を発してくれれば問題ない」と助言し、宮田も「僕もあまり怒ることもないし、いろんなものを受け入れて生きているので、近い部分はあるかな」と首肯していた。