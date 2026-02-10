◇サッカー アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE） 町田2―0上海申花（2026年2月10日 中国・上海スタジアム）

1次リーグ東地区第7戦が各地で行われ、FC町田ゼルビアがアウェーで上海申花（中国）に2―0で勝利し、1試合を残して決勝トーナメント進出を決めた。FW相馬勇紀（28）が先制PK弾を含む2得点で今大会3ゴール目をマーク。特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」開幕節・横浜M戦から公式戦2試合連続ゴールの好調ぶりを示した。

相馬がリーグ戦からの勢いそのままに躍動した。まずは前半3分だ。FW藤尾が獲得したPKを冷静に右足で真ん中に流し込んだ。「（翔太）がいい形でPKを取ってくれて先制できたけど、そこから苦しい時間が続いた中、チーム全員で守って最後にダメ押しできたのでいい展開になった」。後半43分にはペナルティーエリア内で味方のパスに抜け出し、左足で押し込んだ。

決勝トーナメント進出を決めたチームは3連勝で勝ち点14まで伸ばし、首位・神戸に次ぐ2位をキープした。中国から帰国後は14日に特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」第2節・水戸戦（町田GIONスタジアム）を控えており、ACLEの次戦はホームで最終第8節・成都蓉城（中国）戦に臨む。相馬は「まずはJリーグをしっかり勝って、ACLはなるべく高い順位で終えられるように勝ちたい」と見据えた。