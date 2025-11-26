サンフレッチェ広島は11月26日、ミヒャエル・スキッベ監督が今季限りで退任することを発表。双方合意の上での決断で、12月10日にホームで行なわれるアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の上海申花戦を最後にチームを離れる。2022年に広島の指揮官に就任したドイツ人監督は、今シーズンで４年目。これまでリーグ戦では常に優勝争いを繰り広げてきた。またルヴァンカップでは22年、25年とチームを２度の優勝に導いてい