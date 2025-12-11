AFCチャンピオンズリーグエリートサッカーのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）、サンフレッチェ広島上海申花戦のハーフタイム中、ピッチ外で両チームの口論が発生した。ロッカーへと引き揚げる途中に起きた大混乱シーンに、ネット上は騒然となった。問題のシーンが起きたのは、前半終了直後だった。選手たちがピッチから続々と引き揚げた中、広島のMFトルガイ・アルスランが上海のMF高天意へ歩み寄り言いがかりをつけ