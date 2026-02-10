今週土曜日はバレンタインデーです。



感謝の気持ちを伝えるため男性が女性に花を贈る文化、フラワーバレンタインを普及しようと、秋田市で花のモニュメントの展示が始まりました。



県内の生花店と卸売業者でつくる団体は、ヨーロッパなどで一般的となっている文化、フラワーバレンタインをPRしようと、10年ほど前からキャンペーンを行っています。





週末のバレンタインデーを前に、10日はJR秋田駅西口の通路・ぽぽろーどで大型の花のモニュメントの設置作業が行われました。鴨下望美アナウンサー「完成したモチーフ、今年はハート型です。かわいいですね。このハートの間に…お邪魔します、このように入りまして、イエイ。写真を撮ることができるんです」高さ2メートルほどの大きなハートのモニュメント。バラやガーベラ、スイートピー、ラナンキュラスなどがふんだんに使われていて、ピンクを基調とした淡い色合いが、冬の秋田を可憐に彩ります。フラワーバレンタイン推進委員会 大沢重己副委員長「今年は本当に花の数が多くてきれいにできたと思います」「秋田では花を贈る男性が女性に花を贈る習慣がないですよね。これを機会にどんどん女性に花を贈ってもらいたいなと」花のモニュメントは来週月曜日まで展示されます。また、11日は大仙市にあるイオンモール大曲で、花のアレンジなどを体験できるワークショップが開催されます。