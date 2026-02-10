“ヒロアカ”の前日譚式のキャスト出演特番をABEMAで無料放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組『TVアニメ「ヴィジランテ」第２期「相澤学生編」振り返りSP特番』を２月28日（土）夜８時30分より、独占無料放送する。
『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』（以下『ヴィジランテ』）は、堀越耕平による大人気ヒーローバトルアクション『僕のヒーローアカデミア』の公式スピンオフシリーズとして連載中の脚本：古橋秀之 ／作画：別天荒人による同名漫画が原作で、本作では“ヒロアカ”の数年前を舞台に非合法でヒーロー活動を行う非合法（イリーガル）ヒーロー《ヴィジランテ》たちの活躍や成長物語が描かれている。スピンオフオリジナルキャラクターをはじめ、“ヒロアカ”でお馴染みのキャラクターも多数登場するほか、“非合法なヒーロー”という本編とはまた違った世界観が人気を博しており、2025年４月にTVアニメ化。2026年１月からは第２期の放送がスタートし、さらなる注目を集めている。
このたび「ABEMA」にて独占無料放送が決定した『TVアニメ「ヴィジランテ」第２期「相澤学生編」振り返りSP特番』には、諏訪部順一（相澤消太［イレイザーヘッド］役）、小野賢章（白雲朧［ラウドクラウド］役）、吉野裕行（山田ひざし［プレゼント・マイク］役）ら「相澤学生編」で重要な役割を担う雄英高校同期３人のキャストが集結。“ヒロアカ”ファンにとっても感慨深いエピソードとなった「相澤学生編」をダイジェストVTRやアフレコ裏話とともにたっぷりと振り返る。
さらに、特番放送直前の２月28日（土）午後４時30分から夜８時30分にわたり、『ヴィジランテ』第２期の無料振り返り一挙放送も決定。放送後１週間、無料で楽しめる。
なお、『ヴィジランテ』第２期は、毎週月曜日夜10時30分より「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送中。放送後には、最新話の１週間無料配信も実施する。
(C) 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会
