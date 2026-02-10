Kis-My-Ft2の玉森裕太が自身のInstagramを更新。シール帳を公開し、「クセが強い」と話題を集めている。

【写真】坊主頭の浜田雅功のシールが貼られた玉森裕太のシール帳（7枚目） 【動画】玉森がシール帳デビューした時の様子

■玉森裕太、横尾渉からもらったダウンタウン浜田のシールを公開「シール集め順調に進んでいます」

先日自身のInstagramにて、“シール帳デビュー”した様子を動画で公開した玉森。シール探しで行ったコンビニで購入したおにぎりやサンドイッチなどのパッケージに貼られているラベルをシール帳に貼るという独特な感性を披露していた。

今回は、ブラウンのニット帽にスクエアタイプのシルバーフレームメガネをかけた姿で撮ったセルフィー（1～4枚目）をはじめ、あらたなシールが貼られたシール帳の写真（7枚目）など計7枚の写真を投稿。「シール集め順調に進んでいます 横尾さんから浜田さんのシールもらっちゃったよ」と報告した。

メンバーの横尾渉から貰ったという、ダウンタウン浜田雅功のシールとは、2025年10月19日から2026年1月3日に開催された『浜田雅功展「空を横切る飛行雲」』のオリジナルグッズとして販売されていたもので、浜田が日生学園（現・青山高等学校）在学中の写真を、証明写真風のステッカーにしたものだ。

浜田のステッカーが貼られたページには、スターバックスで見かける「フタが二重になっております。」という注意書きがされたシールも貼られている。

玉森のセンスが光るシール帳について、SNSでは「玉ちゃんのシール帳クセ強すぎ」「キスマイのグッズでもシール出してほしい」「だいぶ癖強めのシール帳」「レート高っ！」「浜ちゃんよりふたのシールの方が気になるｗ」「玉ちゃんのシール帳最高なんだけど」「おもしろすぎるｗ」「思ってたシールじゃなくてオモロい」「センス大爆笑」と、大きな反響が寄せられている。

■動画：玉森裕太がシール帳デビュー