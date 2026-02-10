¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó70ºÐ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤Ç...»ÐËå2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¾Ð´é¡¡¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤ª¼ã¤¤¡×¥Í¥Ã¥ÈÂçÈ¿¶Á
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤¬2026Ç¯2·î5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾Ð´é¤Î»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¼õ¾Þ¼°¤ËÎ×¤ó¤À»Ð¤Ç¤¹¡×
¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»Ð¤¬¹á¹Á¤Î¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥À¡¼Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÄ¹Ç¯¤ÎÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤·¡¢¡ÖVivien Tam ¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¡¢¼õ¾Þ¼°¤ËÎ×¤ó¤À»Ð¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¸µµ¤¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤Ï¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥¹¥«¡¼¥È¤òÃåÍÑ¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ð¤Ë´é¤ò´ó¤»¤Æ¡¢2¿Í¤Ç¤â¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¸ª¤ò´ó¤»¤¢¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÁÇÅ¨²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤ª¼ã¤¤¡×¡Ö¥¢¥°¥Í¥¹¤µ¤óºÇ¹â¡×¡Ö¤ª»Ð¤µ¤Þ¼õ¾Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£