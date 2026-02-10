Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¡ÖºÇÂ®¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¶¥µ»¡×¤Ï²¿¡©¡¡À¤³¦µÏ¿254¥¥í¡¢»àË´»ö¸Î¤ÇºÎÍÑ¸«Á÷¤é¤ì¤¿¼ïÌÜ¤â
¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸ÞÎØ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¥µ»¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä¤·¤¤¿¤ê¤Ê¤É¡Ö¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¡¦°éÀ®¡õÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖTHE ANSWER¡×¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ´ü´ÖÃæ¡¢Ï¢ºÜ¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥È¥ê¥Ó¥¢¡×¤òÅ¸³«¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò40Ç¯ÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦²®Åç¹°°ì»á¤¬¡¢¤½¤ó¤Êº£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤ÁÇËÑ¤Ê¥®¥â¥ó¤Ë²óÅú¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤à¥È¥ê¥Ó¥¢¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£Âè5²ó¤Ï¡ÖÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¶¥µ»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
Q.Åßµ¨Âç²ñ¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¶¥µ»¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢ºÇÂ®¤Ï²¿¡©
A.¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼¤Î³ê¹ß¤À¤±¤É¡¢¤½¤ê¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂ®¤¤
¡Ú²òÀâ¡Û
¡¡Äñ¹³¤Î¾¯¤Ê¤¤Àã¤äÉ¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÅßµ¨¶¥µ»¤Ï¡¢²Æµ¨¶¥µ»¤è¤ê¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£Î¦¾å100¥á¡¼¥È¥ë¤ÎºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï37¥¥í¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï60¥¥í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂ®¤¤¤Î¤Ï¥¹¥¡¼¶¥µ»¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö¹âÂ®·Ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë³ê¹ß¡Ê¥À¥¦¥ó¥Ò¥ë¡Ë¤ÎÂ®¤µ¤Ï¥±¥¿°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Âç²ñÃË»Ò²ñ¾ì¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥ô¥£¥ª¡×¤¬À¤³¦¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÆñ¥³¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂç¼ÐÅÙ¤Ï65¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¡¢»þÂ®¤Ï150¥¥í¤Ë¤âÃ£¤·¤Þ¤¹¡£½÷»Ò¤Ï²ñ¾ì¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢8Æü¤Î¶¥µ»Ãæ¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ê¥ó¥¼¥¤¡¦¥Ü¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï100¥¥í¤òÄ¶¤¨¤Æ³ê¤ëÃæ¤Ç¤Î»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂ®¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤±¤ÇÁè¤¦¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¡¼¡×¤È¤¤¤¦¶¥µ»¡£¤Û¤ÜÄ¾³ê¹ß¤Ç¡¢ÀßÄê¤µ¤ì¤¿100¥á¡¼¥È¥ë¶è´Ö¤ÎÂ®ÅÙ¤ò¶¥¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¶õµ¤Äñ¹³¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¸º¤é¤·¤¿ÆÃ¼ì¥¹¡¼¥Ä¤ËÀìÍÑ¤Î¥¹¥¡¼¤Ç¡¢254.958¥¥í¤¬À¤³¦µÏ¿¤Ç¤¹¡£1992Ç¯¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¥Ó¥ëÂç²ñ¤Ç¸ø³«¼ïÌÜ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îý½¬Ãæ¤Ë»àË´»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£¸ÞÎØ¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥¡¼°Ê³°¤ÇÂ®¤¤¤Î¤Ï¡Ö¤½¤ê¡×¶¥µ»¡£Ãæ¤Ç¤â¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¤ÏºÇ¹âÂ®ÅÙ¤¬150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤Ï130¥¥í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´éÌÌ¤¬É¹ÌÌ¤«¤é30¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¤¤¿¤áÂÎ´¶Â®ÅÙ¤Ï300¥¥í°Ê¾å¤Ë¤â¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤¦1¤Ä¡¢Åßµ¨Âç²ñ¤ÇÂ®¤¤¤Î¤Ï¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡£»²²Ã¤¹¤ëNHL¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Î¥¹¥é¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï»þÂ®180¥¥í¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È°Ê¾å¤ÎÂ®¤µ¤Ç¹Å¼Á¥´¥à¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢GK¤â¤¢¤ì¤À¤±¤Î´°Á´ÁõÈ÷¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ê²®Åç ¹°°ì / Hirokazu Ogishima¡Ë
²®Åç ¹°°ì
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôµ¼Ô¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¿å±Ë¡¢½ÀÆ»¤Ê¤É¸ÞÎØ¶¥µ»¤òÃ´Åö¡£Æ±Éô¥Ç¥¹¥¯¡¢½ÐÈÇ¼ÒÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢06Ç¯¤«¤éÊÔ½¸°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£»³²¼¡¦ÀÆÆ£»þÂå¤Î½ÀÆ»¤«¤é¸ÞÎØ¿·¶¥µ»¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Þ¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤ÈÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÉý¹¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤¿¡£