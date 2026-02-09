寒波にも負けず「過去最多」24万5501人が熱狂！ J１特別大会開幕節が史上最高の観客動員を記録！
Jリーグは、２月６日から８日にかけて開催されたJ１百年構想リーグ開幕節（第１節）の総入場者数が、J１リーグ開幕節として過去最多入場者数となる24万5501人を記録したと発表した。
今回の特別大会開幕節は、全国的に寒波の影響が及ぶなかでの開催に。そのような状況下でも、第1節の合計入場者数は24万5501人、１試合あたりの平均入場者数は２万4550人となった。
この数字は、これまでの最多記録であった2025シーズンのJ１開幕節の22万7876人（平均２万2788人）を上回るものだ。
参考として、過去のJ１リーグ開幕節の入場者数上位には、2005年の22万5453人（９試合）、2008年の22万1772人（９試合）、2007年の21万3303人（９試合）、2024年の20万9013人（10試合）などがある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
