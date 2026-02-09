この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

高須クリニックの高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【衆院選速報】河村たかし、岩屋毅、杉田水脈、大石あきこ、岡田克也、野田佳彦、小沢一郎、石破茂」と題した動画を公開。開票速報を見守りながら、各候補者の勝敗や選挙戦の在り方について独自の視点で語った。



動画内で高須氏は、高市早苗氏を熱烈に支持する層の心理について言及。「推し活は宗教のようなもので心の支え」と定義し、政治家を「推し」として応援し、投票という無料の手段で支える行為を「他の推し活と比べてお金もかからないし良いことだ」と肯定的に評価した。一方で、個別の選挙区にも触れ、岩屋毅氏の当選確実という報には複雑な表情を見せた。高須氏は岩屋氏の防衛大臣時代のイージス・アショア配備断念や、外務大臣時代の中国人ビザ緩和などの対応を挙げ、「個人的には落ちてほしかったと願っていたが、なかなかそうはいかない」と率直な心情を吐露。自民党内に残る課題として厳しく指摘した。



また、今回の選挙戦で野党が掲げた「消費税減税」や「食料品非課税」の公約については、現在の日本経済が抱える供給能力不足（サプライロス型インフレ）の状況下では「姑息な一時しのぎであり、長期的には物価高を招く」と分析。本当に必要なのは「供給能力を高める積極財政だ」と持論を展開した。さらに、若年層が利用する「選挙マッチングサイト」に対しては、「政党が掲げる綺麗ごとの政策だけでマッチングしても意味がない」と断言。「その政策を実現する能力や意思が本当にあるのか、そこまで深読みして選ばなければならない」と、安易なツール利用に警鐘を鳴らした。最後には、トランプ氏が高市氏を支持したとされる情報に触れ、「アメリカという大国を味方につけることは日本にとって大きなプラスだ」と対中抑止力への期待を語り、動画を締めくくった。