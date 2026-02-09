＜デジタル時代の手帳は＞あなたが選んでいるのは手書き？アプリ？気になる使い方は
動画を見たり、買い物をしたり、学校や園からの連絡を確認したり……。スマホひとつで生活に関することは大体何でもできる便利な世のなかになりました。そんななか、ママスタコミュニティには手帳に関するこんなアンケートがありました。
『スケジュール管理をしたり、日記を書いたり、冊子状の手帳を使っていますか？』
この投稿に届いた、手帳派、アプリ派、それぞれのママたちが感じるメリットや手帳の活用方法をご紹介します。
まずは手帳派のママたちのコメントです。紙の手帳を選ぶのにもさまざまな理由があるようです。
紙＆手書きが好き
『紙が落ち着く……』
『アプリは、スマホが壊れたら終わるから信用していない。紙がいちばん安心で安全』
スマホが出る前までは、紙の手帳を使っていた方が多いのではないでしょうか。紙の方が落ち着くという気持ちは分かる気がします。また、たしかにアプリはスマホが壊れた場合や誤って消してしまった場合、復元できない可能性もありますよね。
『紙の手帳一択。スケジュール管理、簡単な日記、コラージュ、旅のチケットやスタンプなど毎年楽しく使っている』
ほかにも「手書きが大好きだから」とコメントを寄せてくれたママもいました。スケジュール管理だけでなく、日記を書いたり日々の思い出の紙ものを貼ってみたり、コラージュなどを楽しめるのは、紙の手帳ならではですよね。
手書きの方が記憶に定着しやすい
『手帳は仕事のスケジュール管理に必須。変更も多いのでペンは消せるものを使っている。若い子はスマホで管理しているけれど、自分で書かないとどうしても頭に入らない。ザ・昭和な私』
さらに手書きならではのメリットがもうひとつ。書くからこそ、整理されて記憶に定着すると感じるようです。
見やすく、スケジュール管理がしやすい
『アプリだと電話しながらお客様に、「○月✕日の何時と△月□日の何時が空いてます」という説明がパパっとできないので、紙の手帳が使いやすい』
『以前はスマホのカレンダーを使っていた。でも私のシフト、子どもの予定、学校行事など複数の予定があると、手帳に書く方が楽』
電話を使いながらスケジュールを確認する必要がある場合や、家族の予定もまとめて管理するには紙の手帳が楽、という声もありました。スマホだと画面の面積は限られているので、パッと見て確認するには手帳が便利、というのも頷けます。
紙・アプリもどちらも利用している
『手帳は日記として使って、スケジュール管理はアプリ。家族で共有したいスケジュール管理がアプリだと楽だし、あとで振り返りたいものは紙の方が見やすい』
『スケジュール管理はアプリでしているので、手帳はもっぱらタスク管理とメモ用。あとは入場券などを記念に貼ったりする』
『紙の手帳を2つ持っている。スケジュール管理と家計簿を書いているものと、毎日の家事やメニューを書いてるもの。アプリでは、子どもと旦那のスケジュールを記入している』
両方使っているというママたちは、それぞれの“いいとこ取り”をしているようです。「スケジュールはスマホのアプリ、紙の手帳には日記」という組み合わせのママが目立ちました。ほかにも「細かいスケジュールはアプリで、ざっくりとした予定は紙が管理しやすい」「アプリに収まりきらない細かいスケジュールを手帳に」など、ママたちの好みや使いやすさにあわせて割り振りを工夫しているようです。
やっぱりアプリが便利！
『クラウドのカレンダーでやりくりしている。打ち合わせや外出予定の1時間前にスマホやリビングのスマート機器に連絡がくるように設定してあって、便利だから。それに予定を入れるときに他の予約が表示されているから、ダブルブッキングしないし助かるよ』
『その場でパッと入力できるし家族と共有できるから、とにかく便利』
アプリ派のメリットとしては、予定の前にリマインドをしてもらえることをあげるママがいました。たしかに、リマインドをしてもらえれば、「メモしていたのに、すっかり忘れていた……！」という事態は避けられるので安心ですね。またアプリ上で家族との共有ができ、各々が更新したものを見れば、ママが家族みんなのスケジュールを一括管理する必要がなく便利そうです。
手帳の代わりにカレンダーを使っている
『買っていた時期もありますが、結局使わないのでやめました。さほど予定を入れないので、カレンダーを使っています』
コメントをくれたママのなかには、手帳の代わりにカレンダーを利用する派も複数いました。サイズ感は分かりませんが、家のカレンダーに予定を書き込んでおけば、頻繁に目にするでしょうし、家族でそれぞれの予定を共有もできそうです。
毎年、紙の手帳を買うけれど……
『毎年1月始まりの手帳を買う。でも続けられたことがない。それなのに先日3年手帳を買ってしまった』
こんな方もいました。毎年、お店に手帳が並ぶ季節になると、ワクワクして思わず手に取り「今年こそは」と思って買ってしまう、けれど結局使わない。というパターンはあるあるなのではないでしょうか。筆者も、どうしても手帳がほしくなり複数冊購入した結果、どれもほとんど使わなかった……という経験があります。そのときは、どれを何に使うのか明確にせず使い始めた結果、なあなあになったまま年末を迎えました。スケジュールを書くのか、日々の記録をつけるのかなどあらかじめ手帳に何を書くのかを決めて、定期的に手帳を開く習慣をつけると、「今年も真っ白」という状況は避けられそうです。
ママたちから、紙の手帳やアプリのさまざまな使い方が寄せられていた今回の投稿。ぜひみなさんも自分に合った使い方を見つけてくださいね。