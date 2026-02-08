今シーズン終了までマンチェスター・ユナイテッドを指揮するマイケル・キャリック暫定監督には様々なプレミアリーグのクラブが注目しているようだ。



ミドルズブラで監督キャリアを積み、ルベン・アモリム前監督のチームを引き継ぐ形で古巣に帰ってきたキャリックだったが、現在ユナイテッドはプレミアリーグ4連勝と同監督就任以降チームの調子は右肩上がりだ。マンチェスター・シティ、アーセナル、フラム、トッテナムを相手にキャリック率いるユナイテッドは素晴らしいパフォーマンスを見せており、赤い悪魔はかつての姿を取り戻しつつある。





そんなキャリックの手腕に多くのクラブが注目しているようで、英『Football Insider』のピート・オルーク記者によれば、クリスタル・パレスとフラム、ボーンマスの３クラブはキャリックの来シーズンの去就を注視しているという。キャリックはここまで文句なしの結果を残しているものの、今シーズン終了までの暫定指揮官であり、来シーズン以降もユナイテッドで指揮を執るかどうかはまだ未定だ。現段階では様々な名前が次期指揮官の候補として噂されている状況だが、ユナイテッドの決断に注目しているクラブは多く、キャリックを正式な指揮官に任命しなかった場合、争奪戦になると予想されているようだ。CL出場権を獲得できるかどうかもキャリックを正式な指揮官に迎えるかどうかの判断基準にもなりそうだが、名門復活へ向けてユナイテッドで手腕を発揮する同監督の去就は大きな話題になるだろう。