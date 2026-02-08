²Ö¤òÉÕ¤±¤¿»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡½°±¡Áª¤¬£¸ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢»²À¯ÅÞ¤ÎËÌ´ØÅìÈæÎã¥Ö¥í¥Ã¥¯Ã±ÆÈ£±°Ì¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿Ë­ÅÄ¿¿Í³»Ò»á¤¬ÅöÁª³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡Ë­ÅÄ»á¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î½°±¡µÄ°÷¤À¤Ã¤¿£²£°£±£·Ç¯¤ËÈë½ñ¤Ø¤ÎË½¸À¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç½°±¡Áª½ÐÇÏ¤âÍîÁª¡£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯£¹·î¤Ë»²À¯ÅÞÆþ¤ê¡£¿·¿ÍµÄ°÷¤¬Â¿¤¤Æ±ÅÞ¤Ç¸µ¸üÏ«¾Ê´±Î½¡¢À¯Ì³´±¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬Çã¤ï¤ì¡¢¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼·óÀ¯Ä´²ñÄ¹Êäº´¡Ê¤½¤Î¸å¡¢Âå¹Ô¡Ë¤òÌ³¤á¡¢½°±¡Áª¤Ç¤ÏÈæÎã£±°Ì¤Î£Ö£É£ÐÂÔ¶ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡ÁªµóÃæ¤ÏÃÏÈ×¤Îºë¶Ì¤ò´Þ¤à¡¢°ñ¾ë¡¢·²ÇÏ¡¢ÆÊÌÚ¤Î¸õÊä¼Ô¤Î±þ±ç¤ËÆþ¤ê¡¢¡ÖÂç¤­¤Ê¼ºÇÔ¤ò¤·¤Æ¡¢ÂÎ½Å¤¬£³£µ¥­¥í¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤Æ¡¢±£¤ì¤ÆÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÃæ¤«¤éÂÞÃ¡¤­¤ËÁø¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÁ´¹ñ¤ÎÃç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£ÀäË¾¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ï¶¯¤¤¡×¤È¤É¤óÄì¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¡¢»Ù»ý¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£