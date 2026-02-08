昨季は互いにリーグ最下位 新潟が再建を目指すチーム同士の開幕戦を制す! 大木武新監督の愛媛はチャンス量産も黒星スタート
[2.8 J2・J3百年構想リーグWEST-A第1節 愛媛 0-1 新潟 ニンスタ]
J2・J3百年構想リーグWEST-A第1節が8日に開催され、アルビレックス新潟は敵地で愛媛FCに1-0で勝利した。
昨季J1最下位で降格した新潟は、新指揮官として船越優蔵監督を招聘。一方、愛媛もJ2最下位で降格となり、大木武新監督の下で新シーズンを迎えた。
均衡を破ったのはアウェーの新潟。前半3分、左サイドのDF佐藤海宏が左足で正確なクロスを送り、FWマテウス・モラエスがヘディングでゴール右に決めた。
ビハインドの愛媛は攻勢を強めてチャンスを量産したものの、ファインセーブを連発するGKバウマンの牙城を崩せず。新潟が再建を目指すチーム同士の一戦を制し、白星発進に成功した。
J2・J3百年構想リーグWEST-A第1節が8日に開催され、アルビレックス新潟は敵地で愛媛FCに1-0で勝利した。
昨季J1最下位で降格した新潟は、新指揮官として船越優蔵監督を招聘。一方、愛媛もJ2最下位で降格となり、大木武新監督の下で新シーズンを迎えた。
均衡を破ったのはアウェーの新潟。前半3分、左サイドのDF佐藤海宏が左足で正確なクロスを送り、FWマテウス・モラエスがヘディングでゴール右に決めた。
ビハインドの愛媛は攻勢を強めてチャンスを量産したものの、ファインセーブを連発するGKバウマンの牙城を崩せず。新潟が再建を目指すチーム同士の一戦を制し、白星発進に成功した。