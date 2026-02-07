40歳鉄人ミルナーが大記録に並ぶ？ 鎌田大地が所属するクリスタル・パレスとのPL第25節に出場すればプレミアでの総試合出場数が653試合に
プレミアリーグ第25節ではブライトン対クリスタル・パレスの日本人対決が予定されている。
パレスの鎌田大地は怪我での離脱が続いていたが、この試合での復帰を指揮官であるオリヴァー・グラスナー監督が明言した。
そんなブライトン対パレスの一戦だが、もう一つ注目すべき点がある。それがベテラン、ジェイムズ・ミルナーのプレミア出場記録だ。
現時点でミルナーはプレミアで652試合に出場しており、このパレス戦で起用されれば、653試合目となる。現時点でのプレミア総試合出場数は元マンチェスター・シティのギャレス・バリー氏の653試合、ミルナーは今節でその大記録に並ぶ可能性がある。
その後複数クラブを渡り歩き、2010年にシティでリーグ優勝を経験。2015年にリヴァプールに加入し、ここでもプレミア優勝、そしてCL制覇を成し遂げている。
ミルナーがここまでの出場記録を成し遂げたのは様々な要因があるといえるが、その1つが複数のポジションでプレイできるユーティリティ性だろう。シティ時代はサイドアタッカーだったが、リヴァプールではSB、中盤と柔軟にプレイエリアを広げている。