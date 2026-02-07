坂本花織が大会の主役に浮上!?　圧巻パフォに米紙脱帽「最も人気のあるスケーターはマリニンではないかも」【冬季五輪】

フィギュア団体戦の女子SPで圧巻の演技を披露した坂本花織(C)Getty Images

現地2月6日に行われたミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦で、日本のエース・坂本花織が強烈な存在感を放った。女子シングル・ショートプログラム（SP）の最終滑走に登場。今季世界最高の78.88点で同種目1位になった。

これで日本は合計23点の2位に浮上。25点で1位の米国と2点差に迫った。坂本のパフォーマンスを受け、米大手紙『Washington Post』は、「この五輪で最も人気のあるスケーターは、米国のイリア・マリニンではないかもしれない」というタイトルの記事を掲載。日本のスターを大会の主役候補として大きく取り上げている。

記事は、青いドレスをまとった坂本が「氷の中央で回転し、片手を空に浮かべながら『タイム・トゥ・セイ・グッバイ』がリンクに響いた」と描写。その光景を「この五輪を象徴するワンシーンになるかもしれない」と表現した。

坂本は世界女王のアリサ・リウ（米国）ら強豪を抑えてトップ級の演技を披露。「キャリア初期に浴びた批判を振り払い、3度の五輪を通じて獲得した多くのファンに感謝を示した」と伝え、今大会が「最後の五輪になると公言している」点にも触れている。