SUPER BEAVERと共演した元バンドマンが吐露「ベルリンの壁より高い壁がある」これが1軍と1.5軍の現実

ロックバンド『juJoe』のVo.Gt.で作詞作曲を手がける平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「1軍と1.5軍を分かつ「ベルリンの壁」



SUPER BEAVERと共演して絶望した0曲目の差」と題した動画を公開。



メジャーデビュー経験がありながらもトップ層には届かない「1.5軍」の立場から、SUPER BEAVERをはじめとする「1軍」バンドとの間にある絶望的な差について語った。



動画で平井氏は、武道館公演やテレビ出演を果たす「1軍」と、メジャーデビュー経験などを持つ「1.5軍」の間には、わずか0.5の差とは思えない「ベルリンの壁より高い壁が立ちはだかってる」と表現。



その差は、ライブが始まる前の「0曲目の段階の登場からスイッチ入れきってる」点に顕著に現れるという。平井氏は、1軍バンドの熱量を「中華料理屋のチャーハン作る火力」、1.5軍を「電子レンジぐらいの火力」とたとえ、パフォーマンスに一切の「ぬるさ」がないと説明した。



さらに、このプロ意識は演奏中だけでなくMC（曲間トーク）にも及ぶと指摘。「ずっとカメラ回ってる状態のダウンタウンみたいな出力があんねん」と語り、ステージ上では常に観客に見られているという意識が途切れないことが、1軍たる所以だと分析した。これは単にMCを練習しているということではなく、バンドとしての根本的な筋力や意識の違いだという。



他にも、挨拶の速さを例に挙げ、1軍の人間は必ず相手より先に挨拶をするなど、音楽以外の立ち振る舞いにもその差は現れると語った。平井氏は、こうした差は本人が無自覚のうちに行っているプロとしての姿勢の表れだとし、2軍から1.5軍へステップアップするためには、まず「意味なく不快にさせる」ような行動を改め、周囲への配慮を徹底することが重要だと締めくくった。