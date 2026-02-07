大日商事が運営するBerryBeanFARMは、2026年2月7日（土）より、完熟イチゴの摘み取り体験ができる観光農園として一般公開を開始します。

千葉県千葉市緑区に位置し、章姫・紅ほっぺ・よつぼしなど複数品種の食べ比べが楽しめる施設です。

BerryBeanFARM「イチゴ狩り」

オープン日：2026年2月7日（土）

営業時間：10:00〜

料金（税込）：大人（中学生以上）3,200円、小学生2,000円、未就学児800円（30分食べ放題）

場所：千葉県千葉市緑区平川町2304

予約：公式ウェブサイトにて事前予約制

当農園では現地直販も行っていますが、もぎたての完熟イチゴの美味しさをより多くの方に直接味わってもらいたいとの思いから、この度一般公開が決定されました。

2月はイチゴが最も甘く美味しくなる季節で、寒暖差により糖度が高まり、酸味とのバランスも絶妙な旬のイチゴを楽しめます。

また、2年後には併設しているコーヒー農園でもコーヒー豆の収穫が予定されています。

完熟イチゴの摘み取り体験

章姫、紅ほっぺ、よつぼしなど人気品種を栽培しており、品種ごとの味の違いを楽しめます。

摘み取ったばかりの果実は、つややかな質感と粒の立ち方が際立ち、みずみずしさが伝わります。

高設栽培で快適なイチゴ狩り

腰をかがめずに摘み取れる高設栽培を採用しており、お子様からご年配の方まで、楽な姿勢で楽しめます。

透明な屋根のビニールハウス内には、白いマルチで覆われた畝が左右に長く続き、中央には通路が確保されています。

灌水用のチューブや黄色の粘着トラップが設置されるなど、栽培環境が整備されています。

ハウス内は清潔に管理され、快適な環境です。

摘み取り体験

いちごの葉や白い花が見える畑の中で、手提げの籠を使って摘み取り体験ができます。

籠の中には大小のイチゴがたっぷりと入り、摘みたての質感を味わえます。

施設外観

青空の下、複数のビニールハウスが並ぶ農園の風景が広がります。

手前にはイチゴのイラスト入りの看板が立ち、敷地内は砂利の通路と草地が広がっています。

千葉東金道路大宮ICから約10分の好立地で、週末のお出かけに最適なロケーションです。

無料駐車場も完備（10台）されています。

2月の旬の時期に、完熟イチゴの摘み取り体験を通じて、甘く美味しいイチゴを味わえます。

高設栽培により楽な姿勢で楽しめるため、幅広い年齢層の方が快適に過ごせます。

複数品種の食べ比べができるのも魅力です。

BerryBeanFARM「イチゴ狩り」の紹介でした。

よくある質問

Q. 予約は必要ですか？

完全予約制となっており、当日受付は行っていません。公式ウェブサイト（https://www.berrybeanfarm.jp）から事前にご予約ください。

Q. どんな品種のイチゴが栽培されていますか？

章姫（あきひめ）、紅ほっぺ、よつぼしなど人気品種を栽培しており、品種ごとの味の違いを楽しめます。

Q. 駐車場はありますか？

無料駐車場を完備しており、10台分のスペースがあります。

Q. アクセス方法を教えてください。

車の場合は千葉東金道路大宮ICから約10分、公共交通機関の場合はJR外房線「鎌取駅」からバスで約15分です。

