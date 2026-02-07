【ライブレポート】星野源、初の韓国アリーナ公演が大盛況で終了！前回公演での“約束”を実現

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

星野源が2月6日、韓国・インスパイアアリーナにて単独ライブ『Gen Hoshino Live in Korea “約束”』を開催した。

■特別仕様のセットリストでステージは進行

2025年9月に行った初のソウル公演の際、スペシャルゲストのイ・ヨンジに促されて韓国語で宣言した「また頻繁に来ます！」との「約束」を早くも実現した。

この日のために組んだ特別仕様のセットリストで臨んだライブは「化物」でスタート。前回の会場の倍以上のキャパシティを埋める9,000人に及ぶ観衆は冒頭から熱烈な歓声で応え、現地ファンがサプライズで企画したスローガンを一斉に掲げて星野の帰還を歓迎するひと幕も見られた。

中盤、星野はセンターステージでのアコースティックギターの弾き語りで親密な空気を作り出すと、以降はクライマックスに向けて「Star」「Week End」などの人気曲を次々と披露。

客席の大合唱を誘発すると、初の韓国アリーナライブの感慨を噛み締めながらじっくりと「Eureka」を歌い上げて本編を締め括った。

■アンコールでは、イ・ヨンジが登場

「Pop Virus」で始まったアンコールでは、いよいよイ・ヨンジが登場。一部歌詞を変えて彼女を迎えた星野の粋な計らいに、会場のボルテージは最高潮に。続くコラボ曲「2 feat. Lee Youngji」での微笑ましくも息の合ったコンビネーションによって場内は多幸感で満たされた。

大団円に用意されたのは、韓国のファンとの間に築かれた結びつきを確認するかのような2曲、「Hello Song」と「Friend Ship」。星野がオーディエンスに向けて語った「違う文化のなかで生まれ育った者同士が音楽を通じてつながり合えることの喜び」を強く実感した一夜は、今後の彼のキャリアにおいて大きな節目になりそうだ。

