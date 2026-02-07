ソフトバンク・牧原大成内野手が６日、チームに合流した。ウォーミングアップを別メニューで行い、その後は特守、ランチ特打を実施。特打では約８５スイングで５本のサク越えを放ち「自分のしっかりやるべきことはやれて、このキャンプに入れた」と調整の順調さがうかがわせた。

２３年のＷＢＣにも選出されており、２大会連続で日の丸を背負うことになる。しかし前回は米大リーグ・カブスの鈴木が負傷し、代替選手として参加。今回は初めからメンバーとして名を連ねており「より一層緊張感、自覚を持ってやっていかなきゃいけない」と気を引き締めた。

チームでは現在年俸変動制の３年契約を結んでおり、今季が最終年にあたる。昨季のパ首位打者も引っさげて臨むシーズン。ＷＢＣのメンバー選出にあたって、参加を決断するのに３日ほどを要したという。「どっちかというとこのシーズンにかける思いの方が強かったですね。でも野球人生、多分もう最後のＷＢＣだと思うんで。やっぱり野球人生を考えたらＷＢＣに行った方がいいんじゃないかと思って」。考え抜いて、答えを出した。

先発出場から、代打、代走、内外野の守備固めなど、マルチな役割が求められるであろう今大会。練習量は松田宣浩野手総合コーチと会話しながら確保していくつもりだ。連続世界一に向けて欠かせない万能侍。腹はくくった。