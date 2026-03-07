円陣で輪の中心に立ち、熱意に溢れる言葉を発信した牧(C)Getty Imagesナインがグッと引き締めたセリフが話題を呼んでいる。3月6日に東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの台湾戦。日本が13-0のコールド勝ちを収めたこの試合前に、チームのケミストリーを深めるメッセージを発信したのが、牧秀悟だった。【動画】「熱男」も燃えた！日本列島を沸かせた牧秀悟の円陣シーンをチェック