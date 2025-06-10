○ ソフトバンク 5 − 2 巨人 ●＜1回戦・みずほPayPay＞10日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ソフトバンク−巨人』で解説を務めた松田宣浩氏が、巨人・坂本勇人について言及した。坂本は5月12日に2度目の一軍登録を抹消され、ファームで調整を続けていたが、同日に昇格を果たした。松田氏は試合前に「昇格イコール、阿部監督も戦力として考えていますから、岡本選手が離脱している中、実績十分な坂本選手に今