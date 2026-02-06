　2月6日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは365銘柄。東証終値比で上昇は181銘柄、下落は146銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は81銘柄。うち値上がりが49銘柄、値下がりは25銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は370円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6855>　電子材料　　　　　 6030　 +1000（ +19.9%）
2位 <3103>　ユニチカ　　　　　　922　　+150（ +19.4%）
3位 <3634>　ソケッツ　　　　　　928　　+150（ +19.3%）
4位 <7826>　フルヤ金属　　　　 4995　　+700（ +16.3%）
5位 <7089>　フォースタ　　　　 1315　　+175（ +15.4%）
6位 <6927>　ヘリオスＴＨ　　　 1200　　+155（ +14.8%）
7位 <6670>　ＭＣＪ　　　　　　 2196　　+258（ +13.3%）
8位 <6307>　サンセイ　　　　　　725　　 +85（ +13.3%）
9位 <6492>　岡野バ　　　　　　 8350　　+900（ +12.1%）
10位 <1885>　東亜建　　　　　　 4170　　+425（ +11.3%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1946>　トーエネク　　　　 1638　　-496（ -23.2%）
2位 <2461>　ファンコミ　　　　405.1　 -79.9（ -16.5%）
3位 <3998>　すららネット　　　　316　　 -56（ -15.1%）
4位 <7220>　武蔵精密　　　　　 2579　　-362（ -12.3%）
5位 <4890>　坪田ラボ　　　　　　285　　 -34（ -10.7%）
6位 <6181>　タメニー　　　　　　120　　 -14（ -10.4%）
7位 <2342>　トランスＧＧ　　　271.1　 -28.9（　-9.6%）
8位 <3994>　マネフォ　　　　　 2998　-300.0（　-9.1%）
9位 <7745>　Ａ＆Ｄホロン　　 2250.1　-194.9（　-8.0%）
10位 <3422>　Ｊ－ＭＡＸ　　　　455.1　 -38.9（　-7.9%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4751>　サイバー　　　　　 1380　+131.5（ +10.5%）
2位 <6976>　太陽誘電　　　　　 3850　+319.0（　+9.0%）
3位 <8604>　野村　　　　　　　 1400　 +30.0（　+2.2%）
4位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 2280　 +42.0（　+1.9%）
5位 <4902>　コニカミノル　　　　625　　+7.7（　+1.2%）
6位 <8801>　三井不　　　　　　 1914　 +19.5（　+1.0%）
7位 <9064>　ヤマトＨＤ　　　　 1923　 +14.5（　+0.8%）
8位 <4005>　住友化　　　　　　　539　　+3.8（　+0.7%）
9位 <6758>　ソニーＧ　　　　 3529.9　 +22.9（　+0.7%）
10位 <7269>　スズキ　　　　　　 2323　 +15.0（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　　 2626　-173.0（　-6.2%）
2位 <3289>　東急不ＨＤ　　　　 1439　 -73.5（　-4.9%）
3位 <5214>　日電硝　　　　　　 6850　　-158（　-2.3%）
4位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　652　　-6.9（　-1.0%）
5位 <8035>　東エレク　　　　　40710　　-320（　-0.8%）
6位 <7211>　三菱自　　　　　　　436　　-1.9（　-0.4%）
7位 <9021>　ＪＲ西日本　　　　 3500　 -15.0（　-0.4%）
8位 <7201>　日産自　　　　　　415.1　　-1.5（　-0.4%）
9位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　　 2745　　-9.5（　-0.3%）
10位 <4689>　ラインヤフー　　　421.9　　-1.3（　-0.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

