[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇181銘柄・下落146銘柄（東証終値比）
2月6日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは365銘柄。東証終値比で上昇は181銘柄、下落は146銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は81銘柄。うち値上がりが49銘柄、値下がりは25銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は370円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6855> 電子材料 6030 +1000（ +19.9%）
2位 <3103> ユニチカ 922 +150（ +19.4%）
3位 <3634> ソケッツ 928 +150（ +19.3%）
4位 <7826> フルヤ金属 4995 +700（ +16.3%）
5位 <7089> フォースタ 1315 +175（ +15.4%）
6位 <6927> ヘリオスＴＨ 1200 +155（ +14.8%）
7位 <6670> ＭＣＪ 2196 +258（ +13.3%）
8位 <6307> サンセイ 725 +85（ +13.3%）
9位 <6492> 岡野バ 8350 +900（ +12.1%）
10位 <1885> 東亜建 4170 +425（ +11.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1946> トーエネク 1638 -496（ -23.2%）
2位 <2461> ファンコミ 405.1 -79.9（ -16.5%）
3位 <3998> すららネット 316 -56（ -15.1%）
4位 <7220> 武蔵精密 2579 -362（ -12.3%）
5位 <4890> 坪田ラボ 285 -34（ -10.7%）
6位 <6181> タメニー 120 -14（ -10.4%）
7位 <2342> トランスＧＧ 271.1 -28.9（ -9.6%）
8位 <3994> マネフォ 2998 -300.0（ -9.1%）
9位 <7745> Ａ＆Ｄホロン 2250.1 -194.9（ -8.0%）
10位 <3422> Ｊ－ＭＡＸ 455.1 -38.9（ -7.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4751> サイバー 1380 +131.5（ +10.5%）
2位 <6976> 太陽誘電 3850 +319.0（ +9.0%）
3位 <8604> 野村 1400 +30.0（ +2.2%）
4位 <1963> 日揮ＨＤ 2280 +42.0（ +1.9%）
5位 <4902> コニカミノル 625 +7.7（ +1.2%）
6位 <8801> 三井不 1914 +19.5（ +1.0%）
7位 <9064> ヤマトＨＤ 1923 +14.5（ +0.8%）
8位 <4005> 住友化 539 +3.8（ +0.7%）
9位 <6758> ソニーＧ 3529.9 +22.9（ +0.7%）
10位 <7269> スズキ 2323 +15.0（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9433> ＫＤＤＩ 2626 -173.0（ -6.2%）
2位 <3289> 東急不ＨＤ 1439 -73.5（ -4.9%）
3位 <5214> 日電硝 6850 -158（ -2.3%）
4位 <3697> ＳＨＩＦＴ 652 -6.9（ -1.0%）
5位 <8035> 東エレク 40710 -320（ -0.8%）
6位 <7211> 三菱自 436 -1.9（ -0.4%）
7位 <9021> ＪＲ西日本 3500 -15.0（ -0.4%）
8位 <7201> 日産自 415.1 -1.5（ -0.4%）
9位 <4661> ＯＬＣ 2745 -9.5（ -0.3%）
10位 <4689> ラインヤフー 421.9 -1.3（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
