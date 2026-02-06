年俸調停の行方は？

2年連続サイ・ヤング賞受賞にくわえ、「メジャーリーグ最強左腕」の呼び声も高いタリク・スクバル（29）とデトロイト・タイガースとの年俸調停が2月4日（現地時間）に予定されていたが、詳しい情報はまだ入ってこない。スクバルの契約は26年まで残っているが、年俸はそのシーズンの成績に応じた歩合制となっており、昨季31試合に先発登板し、13勝6敗。195回3分の1を投げ、241奪三振を記録したスクバルに対し、球団側が提示したのは1900万ドル。スクバル側は3200万ドルを要求しており、

「年俸調停は選手側に有利な結論が出ることが多い。裁定後、タイガースは高額年俸を払えず、トレード放出するだろう」

と、多くの米メディアが予想する中で、こうも予想していた。

「スクバルの要求する高額年俸を払える球団は限られている。最強左腕の移籍先はドジャースになる」

球団提示額と選手側の希望額には1300万ドルもの隔たりがある。この隔たりはメジャーリーグの年俸調停史上で「最大」となる。金銭闘争の仕掛け人は、代理人のスコット・ボラス氏（73）だ。

「25年のスクバルの年俸は1015万ドルでした。2000万ドル以上もの増額は球団経営を大きく揺るがすとし、タイガースに同情的な声も集まっています」（米国人ライター）

しかし、問題は球団の支出増だけではない。このオフも「補強の勝者」となったドジャースへのやっかみは相変わらず。それに対し、ボラス氏は交渉を有利に進めたいからか、ドジャースの経営を擁護する発言も始めており、スクバル放出に伴う交換要員の候補に佐々木朗希（24）も挙げられていた。

「投手としてピークにあるスクバルを獲るには、トッププロスペクト数人を放出しなければならず、そのためには4人か5人の若手を手放すことも覚悟しなければなりません。タイガースが先発投手を要求してくるのは必至で、佐々木を出せば、3人で済むと見る米メディアもありました」（前出・同）

佐々木の評価だが、昨年は右肩のインピンジメント症候群でシーズンの大半を負傷者リスト（IL）で過ごした。しかし、シーズン終盤とポストシーズンマッチでの救援登板のインパクトが強かったのか、ドジャースファンは及第点を与えている。地元メディア「California Post」のインタビューで、デーブ・ロバーツ監督（53）は「彼には先発ローテーションの5、6番手を争ってもらう」と語っていた。

「昨秋のポストシーズンマッチでの好投があり、ファンや米メディアの間では『リリーフで使い続けるべき』との意見がいまだにあります。ロバーツ監督はそれを打ち消す意味で答えていました」（現地記者）

これは佐々木を「先発投手として育てて行く」という意味だが、こうも解釈できる。メジャーリーグでは5人制の先発ローテーションを組むチームが多く、ドジャースは二刀流による大谷翔平（31）の負担軽減で6人制を理想としているが、故障者の続出で5人制や救援投手を総動員させるブルペンデーを設けて凌いできた。つまり、佐々木は5人制であっても、ローテーションの最後の1枠を獲れるかどうかの厳しい状況にあるわけだ。

「WBCで最終的に不参加となったドジャースの日本人選手は佐々木だけ。昨季の右肩の故障を懸念するのは分かります。でも、ドジャースはこのオフに獲得したエドウィン・ディアス（31）の参加を認めています。前回のWBCでディアスはプエルトリコ代表チームのクローザーを務めましたが、ゲームセット後のセレブレーションで大怪我を負い、22年シーズンを棒に振りました。昨季、10度のセーブシチュエーション失敗で試合を落としたドジャースにとって、新守護神として獲得したディアスはワールドシリーズ3連覇の生命線のようなもの。ディアスの熱意と、出場を辞退させたときの批判を恐れ、ドジャースは認めざるを得ませんでした。ディアスなら、ベストコンディションで開幕を迎えてくれると信じての出場許可です」（前出・同）

ということは、今の佐々木にはWBCを戦い、短期間でペナントレースを乗り切るために体を整える力はないと判断されたことになる。

また、バッテリー組のスプリングキャンプ・インが直前に迫ったこの時期、気になる情報も入ってきた。先発陣の一角である左腕のブレイク・スネル（33）の調整が遅れているという。「New York Post」の取材でマイクを向けられたスネルは、

「調子を上げていきたい気持ちはあるが、時間を掛けてコンディションを取り戻さないといけない」

と答えていた。同メディアは昨季のスネルの故障にも触れ、意図的に調整を遅らせている可能性も伝えていたが、「彼は球団内でも（ローテーション入りを）確実視されていないようだった」とも報じられていた。大谷、山本由伸がWBCに出場し、さらに主軸先発投手のスネルまでが不安を抱えている――こうした状況が「スクバルのトレード先はドジャース」との見方を強めている。

デトロイトの地元放送局「NESN」は1月28日時点で、「ロウキ・ササキを含めた3対1のトレードでスクバルが放出されるだろう」と、以下のように報じていた。

「ドジャースは戦力が充実しているため、ナンバーワンの有望株だったササキでさえ、今季の先発ローテーションでは6番手争いである。ササキをトレードの駒として使うことは理論的で、彼らにとって最善の一手だ」

大物代理人のド軍擁護論

ドジャースの編成トップであるアンドリュー・フリードマン氏（49）は、「投手の補強はもう考えていない」と、ロサンゼルスの地元テレビ局「Sports Net LA」などで語ってきたが、それはスネルの調整遅延が発覚する前のこと。大きな故障もなく、年間を通してローテーションを守ってきたスクバルは、喉から手が出るほど欲しい投手であることは間違いないだろう。

そのスクバルの代理人であるボラス氏は米スポーツメディア「The Athletic」で、年俸調停の行方について聞かれ、移籍先として挙げられているドジャースの一強化も質問されたが、こう反論していた。

「ショウヘイ・オオタニのエリート級のパフォーマンスに加えて、野球の歴史上におけるごく限られた期間に、年間約2億5000万ドルに迫る追加収益源となった。オオタニを獲得するプロセスはリーグ全体でも公平性と機会均等を貫いていたと思う。それにドジャースがあそこまでになるのはシステムが問題だからではない。彼らはオオタニを獲得した恩恵を受けているだけだ」

大型補強への批判も多いなか、ここまでドジャースを擁護した全国区の有名人はボラス氏が初めてかもしれない。スクバルを獲得すれば、今季中に27年シーズン以降の契約を結び直さなければならない。そのための布石だろうか。

タイガースは投手育成に定評のあるチームでもある。大谷たちがWBCから帰還したとき、ドジャースの投手メンバーが入れ替わっている可能性は否定できない。

