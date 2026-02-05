◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 スノーボード 男子ビッグエア予選（2026年2月5日 リビーニョ・スノーパーク）

ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード競技が5日（日本時間6日）に始まり、男子ビッグエア予選に日本選手団の先陣を切って荻原大翔（20＝TOKIOインカラミ）、木俣椋真（23＝ヤマゼン）、長谷川帝勝（20＝TOKIOインカラミ）、木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）の4人が出場した。

ビッグエアはキッカー（ジャンプ台）から飛び出して披露するトリック（空中技）の難度、完成度、高さや着地の安定性を競う。6人のパネルジャッジ（審判）が100点満点で採点し、最高点と最低点を除いた4人の平均値が得点となる。30人出場の予選では試技を3回行い、2回の合計得点上位12人が7日（同8日）の決勝へ進出する。

予選では日本のトップバッターとして、23〜24年シーズンのW杯種目別覇者・木村が全体2番目に登場。昨年3月の世界選手権優勝の木俣が4番手、同2位の長谷川が6番手、1月下旬の冬季Xゲームで2連覇を果たした荻原が7番手で滑る。いずれも“世界一”を経験したカルテットには、決勝で日本勢メダル第1号の期待がかかる。

6日にはフィギュア団体が始まり、アイスホッケー女子1次リーグでは日本が初戦でフランスと対戦する。開会式は6日午後8時（同7日午前4時）からミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（サンシーロ）を中心に、イタリア国内の4会場で同時進行という異例の形式で行われる。