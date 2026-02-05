Image: Keychron

周辺機器メーカーのKeychronが、新しいキーボードの予約販売をスタートしました。名前は「K3」。これがもう、かなりいい感じなんです。

Meet the new K3 HE & K3 Ultra.

Slim. Portable. Precise.

Launching soon.

Claim Your Early Access https://t.co/8D8Swx0aWN#Keychron #KeychronK3HE #KeychronK3Ultra #LowProfileKeyboard #SlimKeyboard #CustomKeyboard #WirelessKeyboard #MechanicalKeyboard #KeychronKeyboard… pic.twitter.com/lpoo8yrj9f - Keychron (@KeychronMK) February 3, 2026

まず目を引くのがデザイン。カラーはBlackとWhiteの2種類で、側面にはローズウッド素材を採用。ミニマル系ガジェットの清潔感に、天然木ならではの有機的な表情が加わえられています。無機質になりがちなPC周りに、ほどよい温度感を足せますね。

「ロープロファイル」に分類されるキーボードなのもポイントです。一般的なメカニカルキーボードよりもキーが薄く、全体の高さも低めに設計されています。見た目がスリムなうえに、指の移動量も少なく済むんです。

Image: Keychron

見た目だけのキーボードでもないのがまたいい。中身はかなり“ガチ”。

ホールエフェクト（磁気）を使ったセンシングに対応していて、キーがどのくらい押し込まれたかを正確に検出できます。いわゆる「ラピッドトリガー」にも対応しており、どの深さでキー入力を反応させるかを細かく設定可能。

入力の速さや正確さを突き詰めたい人向けの、ハイエンドゲーミング仕様です。

スイッチは機械式（メカニカル）。カチカチとした打鍵感がしっかりあり、タイプしていて気持ちいいはず。ちゃんと“打ってる感”がある薄型キーボード、楽しくないわけがない。

K3は2モデル構成となっていて、標準版にあたる「K3 HE」と、上位モデルの「K3 Ultra」が用意されています。

上位モデル「K3 Ultra」は、キー入力の検出頻度、いわゆるポーリングレートが8,000Hzに対応。キーの状態を1秒間に8,000回チェックするため、理論上はより低遅延で、より高精度な入力が可能になります。ゲーミングマウスもびっくり。

美しいデザインに、文句なしの高性能。インテリアに合うキーボードとして選ぶのもアリですし、ゲームで一歩先を行きたい人が、操作感を極限まで突き詰めるためのツールとして手にするのもアリ。バイブコーディングのリズムをキープするために導入するのもおもしろいかもしれないですね。

品質と性能、どちらも諦めたくない人にはたまらない逸品となっています。

Source: Keychron (1, 2)