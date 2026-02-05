タバスコを使用した“和牛バーガー”がモスプレミアムから登場 “新感覚”ソフトクリームも
モスバーガーを展開するモスフードサービスは、5日から 3月15日の間、「モスプレミアム千駄ヶ谷店」（東京・渋谷区）および「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」（神奈川・横浜市）の2店舗において、「TABASCOソース」を使用した『和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCO（R）チポートレイソース使用』と『大人のベリーソフトクリーム TABASCO（R）ハバネロソース使用』を期間限定で新発売する。また、店内には7種類のTABASCO（R)ソースを用意し、好みでメニューをアレンジできる。
【写真】知ってる？TABASCOソース全7種類
「モスプレミアム」は、“大人の憩いの場所”をテーマにした、グルメバーガーとクラフトビールなどのアルコールを楽しめるハンバーガーレストラン。2015年に1号店となる「モスプレミアム千駄ヶ谷店」を初出店し、2019年には2号店である「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」をオープンした。
今回新発売する『和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCO（R）チポートレイソース使用』で使用している『TABASCO（R）チポートレイソース』は、燻製した赤いハラペーニョぺパーが生み出すスモーキーな辛さが特徴で、肉料理との相性も抜群。
また『大人のベリーソフトクリーム TABASCO（R）ハバネロソース使用』も同時発売。マンゴーやパパイヤなどのフルーツをブレンドしているフルーティーな『TABASCO（R）ハバネロソース』をベリーソースと合わせた。甘さの後にしっかりとくる辛さを楽しめる。
さらに、『和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCO（R）チポートレイソース使用』と『大人のベリーソフトクリーム TABASCO（R）ハバネロソース使用』をお得に楽しめる『TABASCO（R）コンプリートセット』も販売する。
店内にはTABASCO（R）ソース全7種類（TABASCO（R）オリジナルレッドペパーソース、ハラペーニョソース、チポートレイソース、ガーリックソース、ハバネロソース、スコーピオンソース、シラチャーソース）が期間限定で用意されており、ハンバーガーやサイドメニューなど、自由にかけてメニューをアレンジすることが可能。
『和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCO（R）チポートレイソース使用（ポテト付き）』1950円
『TABASCO（R）チポートレイソース』入りのマヨネーズを塗ったバンズに、レタスとトマト、モスプレミアム自慢の和牛パティをサンドした。パティの上にはグリルオニオンと焼いたベーコン、さらに食感のアクセントとしてオニオンスライスを合わせている。味の決め手は、ベーコン、玉ねぎ、黒砂糖を炒め合わせ、『TABASCO（R）チポートレイソース』を加えた特製ソテーソース。甘じょっぱく仕上げたソテーにスモーキーな辛さが加わり、和牛バーガーとの絶妙なハーモニーがやみつきになる一品。
※バンズにはちみつを使用
『大人のベリーソフトクリーム TABASCO（R）ハバネロソース使用』580円
北海道産生乳ソフトクリームに、『TABASCO（R）ハバネロソース』を加えたベリーソースを合わせた。南国フルーツの風味が香るスパイシーなソースが、ソフトクリームのコクを引き立てる。“甘い”のあとに“辛い”がやってくる、未体験のおいしさ。
『TABASCO（R）コンプリートセット』2480円
『和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCO（R）チポートレイソース使用（ポテト付き）』と『大人のベリーソフトクリーム TABASCO（R）ハバネロソース使用』を、単品価格よりもお得に楽しめるセット。
「モスプレミアム」は、“大人の憩いの場所”をテーマにした、グルメバーガーとクラフトビールなどのアルコールを楽しめるハンバーガーレストラン。2015年に1号店となる「モスプレミアム千駄ヶ谷店」を初出店し、2019年には2号店である「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」をオープンした。
今回新発売する『和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCO（R）チポートレイソース使用』で使用している『TABASCO（R）チポートレイソース』は、燻製した赤いハラペーニョぺパーが生み出すスモーキーな辛さが特徴で、肉料理との相性も抜群。
また『大人のベリーソフトクリーム TABASCO（R）ハバネロソース使用』も同時発売。マンゴーやパパイヤなどのフルーツをブレンドしているフルーティーな『TABASCO（R）ハバネロソース』をベリーソースと合わせた。甘さの後にしっかりとくる辛さを楽しめる。
さらに、『和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCO（R）チポートレイソース使用』と『大人のベリーソフトクリーム TABASCO（R）ハバネロソース使用』をお得に楽しめる『TABASCO（R）コンプリートセット』も販売する。
店内にはTABASCO（R）ソース全7種類（TABASCO（R）オリジナルレッドペパーソース、ハラペーニョソース、チポートレイソース、ガーリックソース、ハバネロソース、スコーピオンソース、シラチャーソース）が期間限定で用意されており、ハンバーガーやサイドメニューなど、自由にかけてメニューをアレンジすることが可能。
『和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCO（R）チポートレイソース使用（ポテト付き）』1950円
『TABASCO（R）チポートレイソース』入りのマヨネーズを塗ったバンズに、レタスとトマト、モスプレミアム自慢の和牛パティをサンドした。パティの上にはグリルオニオンと焼いたベーコン、さらに食感のアクセントとしてオニオンスライスを合わせている。味の決め手は、ベーコン、玉ねぎ、黒砂糖を炒め合わせ、『TABASCO（R）チポートレイソース』を加えた特製ソテーソース。甘じょっぱく仕上げたソテーにスモーキーな辛さが加わり、和牛バーガーとの絶妙なハーモニーがやみつきになる一品。
※バンズにはちみつを使用
『大人のベリーソフトクリーム TABASCO（R）ハバネロソース使用』580円
北海道産生乳ソフトクリームに、『TABASCO（R）ハバネロソース』を加えたベリーソースを合わせた。南国フルーツの風味が香るスパイシーなソースが、ソフトクリームのコクを引き立てる。“甘い”のあとに“辛い”がやってくる、未体験のおいしさ。
『TABASCO（R）コンプリートセット』2480円
『和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCO（R）チポートレイソース使用（ポテト付き）』と『大人のベリーソフトクリーム TABASCO（R）ハバネロソース使用』を、単品価格よりもお得に楽しめるセット。