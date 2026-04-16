サンリオは16日、「当社常務取締役の不適切な報酬受給の疑いについて」と題した書面を発表した。書面では「当社では、当社常務取締役1名が、指名・報酬諮問委員会にて決定された報酬額以外に、自らが執行を担当するグループ子会社から別途報酬を受領していた疑いがある旨の内部通報があり、それを踏まえ社内調査を実施いたしました。その過程において、複数年にわたり、合計数億円の追加報酬を得ていた疑いがある旨、発覚いた