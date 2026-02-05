¡Ö¤¹¤´¤¤¿À¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤Ë...¡×¡¡Ä¹Ìî¡¦¿ÛË¬¸Ð¤Î¾å¤Ë¸½¤ì¤¿àÆæ¤ÎÈÄá¤Ë1.8Ëü¿ÍâÕÌÜ
Ä¹Ìî¸©¤Î¸Ð¤Î¾å¤Ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÊªÂÎ¤¬¸½¤ì¤¿¡½¡½¡£
Åß¤Î¸Ð¤Î¾å¤ËÆæ¤ÎÈÄ¡Ä¡©¡¡SF¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷·Ê¤ò¸«¤ë
¤½¤ó¤ÊÌÜ·â¾ðÊó¤¬X¾å¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯2·î1Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îkannagi_ts¡Ê@kannagi_ts¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÐÈÊ¤ÎÉ÷·Ê¡£
¸Ð¾å¤Ë¤Ï¡¢¾å²¼¤¬Àí¤Ã¤¿ÈÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¥Ô¥ó¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ì¤Ï¡¢°ìÂÎ¡©¡¡¤Þ¤ë¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥»¡¼¥Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤«¡¢¡Ø2001Ç¯±§Ãè¤ÎÎ¹¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥â¥Î¥ê¥¹¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É......¡©
°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡©¡¡J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï3Æü¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê¹Æ¼Ô¡¦kannagi_ts¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¸ÐÈÊ¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¤È...
kannagi_ts¤µ¤ó¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷·Ê¤òÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÛË¬¸Ð¤Î¸ÐÈÊ¡£
¼Ì¿¿¤Ï1Æü¤Î¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢¿ÛË¬ÀÖ½½»úÉÂ±¡¡ÊÄ¹Ìî¸©¿ÛË¬»Ô¡Ë¤ÎÁ°¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÆü¡¢kannagi_ts¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ÛË¬¸Ð¤¬Á´ÌÌÅà·ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ö¸æ¿ÀÅÏ¤ê¡×¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¸½ÃÏ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤È¤Ï¡¢Ê¬¸ü¤¯Åà¤Ã¤¿¸ÐÌÌ¤¬¡¢Æî´ß¤«¤éËÌ´ß¤Ë¤«¤±¤Æ¹ì²»¤È¤È¤â¤Ë³ä¤ì¤Æ¤»¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëàÉ¹¤Î»³Ì®á¤À¡£
Ä¹Ìî¸©¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶áÇ¯¤ÏÃÈ¤«¤¤Ç¯¤¬Â³¤¤¤Æ·ëÉ¹¤·¤Ê¤¤¡ÖÌÀ¤±¤Î³¤¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯¤À¡£
kannagi_ts¤µ¤ó¤¬Ë¬¤ì¤¿Æü¤Î¿ÛË¬¸Ð¤âÁ´ÌÌÅà·ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ºÕ¤±¤¿É¹¤¬²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤Ç¤¤ë¡Ö´ó¤»É¹¡×¤¬¸Ð´ß¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£kannagi_ts¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¸ÐÈÊ¤Ë¹ß¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¼Ì¿¿¤Î¸÷·Ê¤òÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤¤ì¤¤¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ï¤¬ÌÜ¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÃ¯¤«¤¬¤¤¤¿¤º¤é¤ÇÎ©¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼þÊÕ¤ÎÉ¹¤ËÂÀ×¤â¤Ê¤¯¼«Á³¤Î¤â¤Î¤«¤Ê¤È¡×¡Êkannagi_ts¤µ¤ó¡Ë
¤½¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï1Ëü8000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê3ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¥³¥ì¤¹¤´¤¤¿À¡¹¤·¤¤¡ª¡×
¡Ö¤Õ¤¥¤ä¤Ã¤È¤³¤³¤Ç¥»¡¼¥Ö¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡×
¡Ö¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤Ë¥Ü¥¹¤¬µï¤Þ¤¹¤Í¡×
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢kannagi_ts¤µ¤ó¤Ï
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Î¥»¡¼¥Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÈ¿±þ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥»¡¼¥Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÏÃÂê°Ê³°¤Ë¤â¸æ¿ÀÅÏ¤ê¼«ÂÎ¤ÎÏÃ¤â·ë¹½¸«¤«¤±¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÈ¯À¸¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª³Æ¼ÒÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éº£µ¨¤â¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤Ï´ÑÂ¬¤µ¤ì¤º¡¢´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿È¬Ñû¿À¼ÒµÜºäÀ¶µÜ»Ê¤ÏÎ©½Õ¤Ç¤¢¤ë2·î4Æü¤ÎÁáÄ«¡¢¡ÖÌÀ¤±¤Î³¤¡×¤òÀë¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£