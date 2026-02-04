モノを愛する人たちが集まる、クローズドなコミュニティ「GetNavi Salon」。登録しているメンバー同士で、気になる新製品情報をシェアしたり、買ったモノのレビューをブログ形式で紹介し合ったりと、日々ディープな情報が飛び交っています。

2026年1月現在、メンバー数は約50名！ 一体どんな人たちがサロンに集まっているのか、生の声をお届けします。今回は2025年5月から参加している「Johnたろう」さんです！

【今回の話し手】Johnたろう（GetNavi Salonメンバー歴: 半年以上）

クラフトビールが大好き。月に1〜2回は、一人飲みで店の新規開拓に勤しんでいる。

本人だけでなく家族も大喜び

Q: GetNavi Salonのことをどのように知りましたか。また、入会しようと思った「一番の決め手」は何でしたか？

「コミュニティ専用オウンドプラットフォーム『OSIRO』でコミュニティを調べていたら、GetNavi Salonを見つけたのがきっかけです。もともとガジェットが好きだったので、話が合う人がいると思ったので入会しました」

Q: GetNaviやGetNavi webのことは、どのくらい知っていましたか？

「雑誌のGetNaviはよく知っていたのですが、GetNavi webはあまり知らなかったです。情報収集でネットサーフィンはよくしますが、そこでGetNaviにたどり着いた記憶もあまりないのが正直なところ。個人的にはやっぱり雑誌のほうに愛着があります」

Q: 「GetNavi Salonに入ってよかった！」と思ったエピソードを教えてください。

「メンバーからの投稿がやはり有益ですね。ガジェット好きであっても興味対象はガジェットだけにとどまらず、色々なことにマニアック。そんな話をジャンル問わず聞けるのはとても刺激的です。最近では、あるメンバーが買った布団乾燥機の話を聞いて『へー』と思いました。

先日、サロン内で行われたイベント『買い物お焚き上げ発表会』も印象的でしたね。期待して買ったけど、なかなか使い道に困ってしまっているアイテムを発表し、メンバーにリアクションをもらうことで、新しい活用方法が見つかるのではないかという素敵な企画です。 私は『サウナ傘』というアイテムを紹介したところ、『こんな物があるの!?』と皆さんに面白がってもらえました。

その後もしばらくサウナ傘がサロン内で話題になっていたので、自分一人では調べきれないような情報との思いがけない出会いに飢えているメンバーがいるのだなと実感しましたし、『無駄な買い物なんてない！』と自分の散財の罪悪感を和らげることもできました(笑)

また、モニター企画に連続当選させてもらったので家族が喜んでおります！ インパクトがあったのは日立『2in1トースターレンジ MRT-F100』ですが、家族が喜んだのはやはりカニ。甲羅組の『【お刺身OK】肩肉なしカット生ずわい蟹1kg』を、鍋と刺身、そしてしゃぶしゃぶの3通りの食べ方で満喫させてもらいました。

↑家族が大喜びしたカニ鍋。

個人的に一番使っているモニター製品は、TKS Avanti「スカルプファイン・スターターキット」です。あんなに水圧が強いシャワーヘッドは他にないと思いますね。「シャワーは水流の強さが正義」派の私にはありがたいです。

ガジェットを買うと基本的には妻に怒られることしかないのですが、もらえると家族が喜ぶので助かります！」

↑Johnたろうさんがレビューしてくれたシャワーヘッド「スカルプファイン」。スカルプブラシを使わずとも、頭皮マッサージをしている気分になれるそう。

趣味が合うメンバーと軽く一杯

Q: GetNaviとGetNavi webの編集部員や、他のサロンメンバーとはどのような交流がありますか？

「コミュニティの中での交流はもちろん、ひげめがねさんとは『軽く一杯やりますか？』といった緩い形でリアルでも飲むようになりました。“興味が合えば”というくらいの、強制的ではないつながりのほうが楽でよいですね」

Q: 編集部員や他のメンバーにはどんなイメージがありますか？

「皆さんマニアックですので、もっと知りたいなと思っています。

例えば、GetNavi web編集長の坂田さんとビール部の集まりで飲む機会があったのですが、かつては『歴史群像』にいたとか、『カラー図解 これ以上やさしく書けない銃の「超」入門』というミリタリーの銃の本の出版に関わっていたとか、メンバーからしたらとてもマニアックな経歴をお持ちだなと思いました。もっとそういった話も聞いてみたいです。

それから先日、YouTubeで月刊『ムー』の編集長の話を聞く機会がありまして、そういう社内のディープな人材もサロンのコンテンツになると思います」

Q: サロンに入ってから、ご自身の「モノ選びの視点」や「毎日の楽しみ方」に変化はありましたか？

「自慢できる相手ができたので、『よーし、ノリで買ってやろうか!?』という機会は増えたと思います（笑）」

Q: サロンにはどんなことを期待して入り、結果としてそれは叶いましたか？ 思わぬ収穫などがあれば教えてください。

「探していた情報ではなく、偶発的な情報や出会いを得られると良いと思って入会しました。叶っているなと思います」

“マニアックなモノ”が好きな人におすすめ

Q: GetNavi Salonは、どのような人にオススメできる場所だと思いますか？

「このサロンはこんな人に向いていると思いますよ！」

・マニアックな情報を掘り下げたい

・まだ見知らぬマニアックなものに出会いたい

・自分の知識を披露したい

GetNavi Salonが気になるから、まずはちらっと様子を見てみたいなあ……という方には【お試しプラン】 がおすすめです。通常プランとして位置付けている【GetNavi Salonメンバープラン】と比べて一部機能の利用はできませんが、ワンコインでご入会いただけますよ！ぜひ、お気軽にご参加くださいね。

サービス：GetNavi Salon

月額：GetNavi Salonメンバープラン 1650円（税込）／お試しプラン 500円（税込）

内容：GetNavi Salonメンバープラン利用の場合

・月刊誌「GetNavi」が特典として付きます（毎月25日前後に到着予定）

・編集部主催月1回のオンラインMTG参加

・編集部からの情報発信

・毎月のモニター品提供企画への参加

・各種部活動（グループ）への参加およびメンバー同士の交流

・不定期で開催のオフ会や交流会への参加

※お試しプランは上記コンテンツの一部をご利用いただけません

The post まだ見ぬマニアックなモノと情報を求めて！GetNavi Salonで叶う“偶発的な出会い” appeared first on GetNavi web ゲットナビ.