【「ZOOM L2/ズーム・エルツー」新色】 2月10日 発売 価格：3,520円

【拡大画像へ】

トンボ鉛筆は、2023年に発売した「ZOOM L2/ズーム・エルツー」の新色を2月10日から発売する。価格は3,520円。新色はスーツカラーを基調としたネイビー、ブラウン、チャコール、シルバー、グレーの5色。すでにある製品と合わせて計11色のラインナップになる。

「ZOOM」は日本の技術と感性が融合した日本発のコンテンポラリーデザインペン。油性ボールペンとシャープペンシルがあり、どちらも全長は約140mm。スーツのチーフポケットやダイアリー、ノートで携帯し、素早く筆記できるノック式コンパクトなペンとなっている。

継ぎ目のないボディ（胴軸）は長さ108mm（先金、ノック棒、天冠を除く）。軸径は直径7.7mm、10mm、7.7mmと変化する流線形。軸のほぼ中央は三方向から面取りした三角軸になっており、両端に向かって丸軸に溶け込むエレガントなデザインに仕上がっている。

ノック棒はこれまでにない逆円錐のトグルスイッチ風の形状をしている。ポケットから取り出しやすいツマミの働きも兼ね備えており、デザイナーの遊び心と作り込みが形になっている。

専用リフィルには、手帳や手紙など幅広い使用シーンを想定し、筆記角度によらずインク吐出量が安定しており、つねに一定の線幅を保つ超低粘油性インクが使用されている。

油性ボールペン「ZOOM L2」

品種：超低粘油性インクノック式ボールペン

ボディ色：ネイビー、ブラウン、チャコール、シルバー、グレー

ボール径：0.5㎜

インク色：ブラック

本体サイズ：最大幅11.8mm×全長142.7mm

重量：13.7g

ボディ仕様：PC樹脂・ソフトフィール塗装仕上げ

先軸：天冠仕様：真鍮・塗装仕上げ

シャープペンシル「ZOOM L2」

品種：ノック式シャープペンシル

ボディ色：ネイビー、ブラウン、チャコール、シルバー、グレー

芯径：0.5㎜

本体サイズ：最大幅11.8mm×全長139.9mm

重量：13.1g

ボディ仕様：PC樹脂・ソフトフィール塗装仕上げ

先軸：天冠仕様：真鍮・塗装仕上げ