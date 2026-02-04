宝塚歌劇団の村上浩爾代表取締役社長が４日、兵庫・宝塚市の同劇団内で記者懇談会を開催した。

一部で問題となっているファンクラブによるチケットのお花代について、村上社長は「今回、ファン会の代表の方、出演者個人と契約書をきっちり結ぼうということを次のステップとしてやろうとしています」と、不正転売防止法などを意識した内容になっているという。

チケット代金についても、ファン会からファンに出す時にチケット代金の明記を規定。さらに、これまで「お花代」としてあいまいだったプラス料金についても「封筒代、印刷代、リボンなど当然いろいろコストはかかりますので、そのあたりについても常識の範囲で徴収するのはいいけれども、金額を明示してくださいという趣旨の契約書を結ぼうとしている」と説明した。１回にかかる手数料に関しての規定は特に契約書には盛り込んでいないが、「一般的な手数料と比べて逸脱しないように。高額なお花代に歯止めをかけていきたいという考えです」と説明した。

ファンクラブの把握については、これまでは全くできていなかったと認め、「今年７月の雪組公演から把握をしていくステップです。別に何枚がどうとか、そういったことを把握するつもりではない」と、各ファンクラブに何人のファンがいるかを把握することが目的ではないことを強調した。