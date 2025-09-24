ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 宝塚歌劇団が「海ゆかば」の歌唱取りやめ「戦意高揚」などとSNSで批… 太平洋戦争 宝塚市 兵庫県 宝塚歌劇団 読売新聞オンライン 宝塚歌劇団が「海ゆかば」の歌唱取りやめ「戦意高揚」などとSNSで批判 2025年9月24日 12時13分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 宝塚歌劇団は24日、宝塚大劇場で上演中の宙組公演に関して発表した 使用している楽曲「海ゆかば」について、歌唱を取りやめるとのこと 同曲の戦意高揚などのために歌われた側面から、SNSで批判が出ていた 記事を読む おすすめ記事 内田理央が激白 数年前に体調崩し「50％の確率で死」宣告 「風邪だと思って病院行ったら…」転機語る 2025年9月23日 22時52分 バカリズム「バブアピール」女子を「生理的にダメなんです」一刀両断…名脚本産む観察眼に視聴者共感 2025年9月23日 18時0分 《若手俳優また逮捕》「突然尋也君に会いたくなる」逮捕の俳優・遠藤健慎がみせた清水尋也被告との“若手俳優のアオい絆”「撮影現場で生まれた強固な連帯感」 2025年9月24日 10時30分 YOASOBI、連ドラ初主題歌決定も “激変姿” に困惑の声…“ゴリゴリタトゥー” で「テレビ復帰」に垂れ込む暗雲 2025年9月23日 18時50分 「どこまでズレまくってるんだろう」48歳女性シンガー “子ども食堂でケーキ”が物議の茂木前幹事長を痛烈批判 2025年9月23日 18時55分