日産「新型セレナ」は“オラオラ”と違う「オトナ顔」採用！

日産が2025年12月18日に発表した、主力ミニバン「セレナ」のマイナーチェンジ情報。

ガソリン車およびe-POWER車のベースモデルは、2026年2月中旬から発売される見込みです。

1991年の初代デビューから、来年2026年で35周年を迎えるセレナ。

現行モデルは2022年に登場した6代目で、「家族のためのミニバン」というコンセプトを継承しつつ、クラストップレベルの広さを実現しています。

今回の改良は現行型登場から3年ぶりの実施となり、エクステリアの刷新やデジタル機能の強化など、多岐にわたるアップデートが施されました。

デザイン面でのトピックは、人気グレード「ハイウェイスターV」と最上級グレード「LUXION（ルキシオン）」のフロントマスク刷新です。

両グレードともにフロントグリルとアルミホイールのデザインを一新。

ハイウェイスターVはスポーツマインドを強調し、躍動感あふれるスタイルへ。

一方のルキシオンは、よりプレミアムで洗練された表情へと生まれ変わり、内装には新素材「テーラーフィット2」を採用することで、最上級モデルに相応しい上質なくつろぎ空間を演出しています。

ボディカラーには、「ムーンボウブルー」など3色の新色が追加され、選択肢も広がりました。

機能面における最大の進化は、セレナ初となる「Googleビルトイン」の採用（メーカーオプション）です。

GoogleマップやGoogleアシスタント、Google Playが車載システムに統合され、スマートフォンのように直感的な操作が可能に。

ナビゲーションやエンターテインメントの利便性が劇的に向上しました。

また、コネクテッド機能も強化され、窓の閉め忘れなどを通知する「し忘れアラート」や、遠隔で車外の様子を確認できる「リモートフォトショット」など、安心・便利な機能が拡充されています。

安全運転支援システムでは、「インテリジェントアラウンドビューモニター」が進化。

自車周辺を3D映像で確認できる「3Dビュー」や、交差点の死角を補う「フロントワイドビュー」などが追加され、狭い道でのすれ違いや駐車時のストレスを軽減します。

さらに今回の改良に合わせ、日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）から新たなカスタムモデルも登場しました。

注目は、2列シート5人乗り仕様の「マルチボックス」です。

荷室にベッドやテーブルとしても使える巨大な収納ボックスを標準装備しており、キャンプなどのレジャーはもちろん、災害時の避難場所としても活用できる、現代のニーズを捉えた一台となっています。

また、メタル調パーツで大人の質感を追求した新シリーズ「AUTECH LINE」も新たに設定されました。

車両価格（消費税込）は、ガソリン車（2WD・X）が278万5200円から、e-POWER車（2WD・e-POWER X）が329万3400円から。最上級の「e-POWER LUXION」は499万8400円となっています。

また新設定の「AUTECH LINE」は333万8500円から、「マルチボックス」は357万2800円からの設定です。

このように、家族のミニバンとして不動の地位を築くセレナ。

デジタル化と多様なライフスタイルへの対応を強化し、35周年に向けて盤石の体制を整えました。